Cine sunt cei mai puternici trei oameni din România în viziunea lui Mitică Dragomir. Topul este de neratat

Mitică Dragomir are o viziunea proprie legat de cei mai puternici trei oameni din România de la ora actuală. Oracolul spune pe șleau cine sunt aceștia și susține că nu se înșală.

Mitică Dragomir spune că președintele este cel mai puternic om din România. Ba chiar și locurile următoare sunt ocupate tot de el. Cu toate acestea Oracolul din Bălcești și-a nuanțat opinia, în cele din urmă.

”Pe locul 1 este Nicușor, pe locul doi este Nicușor Dan și pe locul trei Dan Nicușor. Acum serios. După Nicușor Dan, pe locul doi se află Lia Savonea, pentru că nu are nimeni ce să-i facă și vor să o încurce cu tot felul de tâmpenii. Femeia știe atâta carte încât i-au recunoscut valoarea, nu a concurat nimeni cu dânsa”, a explicat omul de fotbal.

Iar pe locul trei în acest top s-ar afla nimeni altul decât șeful SRI, din punctul de vedere al omului de afaceri. ”Locul trei este șeful SRI-ului. Nu există interimar la SRI. Bolojan și Grindeanu nu prind top trei”, a mai spus Mitică Dragomir.

În acest moment Serviciul Român de Informații este Răzvan Ionescu, care este prim-adjunctul instituției. În acest moment, SRI nu are un director numit, ultimul fiind Eduard Hellvig.

Mitică Dragomir a mai explicat că există anumite persoane care îl pot influența pe președinte și îl pot duce la pierzanie. ”Consilierii te pot îngropa. Că ei pot spune multe, dar nu știi dacă ce spun ei e și bine, ei nu se pot pricepe la toate.

Ar fi bine să nu se ferească de presă, presa e fparte importantă”, a argumentat Dumitru Dragomir. Acesta a explicat că o democrație nu poate să există fără presă, indiferent de modul în care alege să relateze un subiect.