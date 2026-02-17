Rețeaua „Paznicii”. Cum fac milioane de euro foștii șefi IGI și MAI din importul de muncitori asiatici. Exclusiv

România a devenit oficial o placă turnantă pentru migrația ilegală către Vest, sub paravanul importului legal de forță de muncă. O analiză recentă dintr-o postare a lui Solomon arată cum piața de consultanță în imigrare este controlată de o rețea de foști ofițeri Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și polițiști de frontieră, care au transformat expertiza acumulată la stat în profituri private uriașe.

Fenomenul a explodat pe fondul crizei forței de muncă. La finalul anului 2024, în România figurau peste 140.000 de cetățeni extracomunitari, iar contingentul pentru 2025 a fost majorat la 100.000. Totuși, datele arată că 35-40% dintre aceștia părăsesc țara spre Germania sau Italia la scurt timp după sosire, unii având contracte de muncă active doar o singură zi.

Afacerea este una extrem de lucrativă. În timp ce taxele oficiale către stat sunt modice (200-500 RON), circuitul real al banilor este impresionant. Muncitorii din Nepal, Sri Lanka sau Bangladesh plătesc recrutorilor între 2.000 și 10.000 de euro. Firmele de consultanță din România percep comisioane între 1.000 și 5.000 de euro per dosar.

Profiturile reale sunt deseori mascate: procurorii au descoperit la o singură percheziție o geantă cu 200.000 de euro cash.

Lipsa unei legislații de tip „cooling-off”, adică perioadă de carantină, permite ca foști înalți funcționari să își deschidă firme de consultanță imediat după pensionare. Iată cele mai flagrante cazuri documentate de Solomon, unde profiturile sunt invers proporționale cu numărul de angajați.

Cazul Narcis Dumitru: Profit de jumătate de milion cu un angajat

Narcis Dumitru, fost șef al Serviciului Combaterea Șederii și Muncii Ilegale din IGI (reținut de DIICOT în 2016), operează prin familia sa. Firma soției, ANOMIS CONCEPT SRL, a raportat în 2024 un profit net de 481.907 RON având un singur angajat.

Mitică Purcaru și „dispariția” firmelor post-Schengen

Mitică Purcaru administrează BEST INTERNATIONAL RECRUITMENT SRL din Arad. Firma a înregistrat profituri record cu un singur angajat (878.817 RON în 2019). Interesant este cazul altei firme administrate de acesta, ROXRAL DOCUMENTS SRL, care a intrat în dizolvare în martie 2025, moment care coincide cu intrarea în Schengen terestru și eliminarea verificărilor documentelor la graniță.

Analiza financiară scoate la iveală firme care fac bani „din nimic”:

Vasile Bogdan Moldovan (PRO IMMIG CONSULT SRL): Profit de 107.952 RON în 2024 cu un angajat (și peste 130.000 RON în 2022 cu zero angajați).

Antoaneta Nițu (ANTIQUE EXPERIENCE SRL): Profit de 171.198 RON în 2024 cu zero angajați. Firma are datorii crescute brusc la peste 350.000 RON.

Există și reversul medaliei: foști grei ai sistemului care raportează cifre ridicole, ridicând suspiciuni.

Ioan Puhace, fost Inspector General Adjunct al IGI: Firma sa, IMMIGRATION CONSULTING SRL, a raportat în 2024 un profit de doar 10.257 RON.

Octavian Predescu, fost vicepreședinte Corpul Național al Polițiștilor - IGI): Firma EDMINI FAMILY SRL a trecut de la un profit de 224.504 RON în 2023 la pierderi în 2024.

Un caz aparte este cel al firmei MULTI PROFESSIONAL RECRUITMENT SRL din Giurgiu, deținută de Elena Corina Constantin. În doar patru ani, firma a crescut de la o cifră de afaceri de 446.000 RON la un colosal 27.137.942 RON în 2024, ajungând la 286 de angajați. Această creștere exponențială se suprapune perfect cu perioada în care fenomenul „muncitorilor dispăruți” a explodat.

Sistemul descris funcționează ca un cerc vicios: statul pierde taxe și forță de muncă, iar credibilitatea României în Schengen este erodată. În timp ce foștii paznici ai frontierelor încasează milioane din consultanță, întrebarea pusă de Solomon Effect rămâne: Unde dispar muncitorii străini?