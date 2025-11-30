Justitie

Flotă de drone la Poliția de Frontieră: 240 de unități pentru supraveghere avansată

Comentează știrea
Flotă de drone la Poliția de Frontieră: 240 de unități pentru supraveghere avansatăSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Poliția de Frontieră și-a modernizat capacitățile de supraveghere și control al granițelor, achiziționând 240 de drone cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune, precum și 24 de sisteme de detectare a dronelor, pentru a combate mai eficient infracționalitatea transfrontalieră.

Poliția de Frontieră Română își extinde flota de drone pentru supraveghere și control

Poliţia de Frontieră Română şi-a consolidat capacitatea de supraveghere şi control a frontierei de stat prin integrarea tehnologiilor avansate în activitatea operativă. Sistemele aeriene fără echipaj (UAS) sunt utilizate pentru monitorizarea frontierelor şi pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.

În prezent, instituţia deţine 38 de drone, dintre care 31 au fost achiziţionate în perioada 2018–2024, 4 au intrat în dotare prin donaţii, 2 prin sponsorizări, iar una prin contract de comodat, potrivit informaţiilor oficiale ale Poliţiei de Frontieră.

Operatorii UAS ai Poliției de Frontieră sprijină acțiunile împotriva infracționalității

Structura specializată a Poliţiei de Frontieră gestionează organizarea, planificarea şi coordonarea misiunilor aeriene, precum şi monitorizarea, instruirea şi licenţierea operatorilor UAS. Până în prezent, 115 poliţişti de frontieră au obţinut certificarea pentru operarea dronelor, 12 sunt instructori, iar 4 acţionează ca examinatori în comisiile de certificare.

Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
frontieră

Sursa foto: Arhiva EVZ

De la începutul anului, operatorii Poliţiei de Frontieră au desfăşurat numeroase misiuni aeriene, printre care şi destructurarea unei reţele de contrabandă cu ţigări în judeţul Suceava. În urma percheziţiilor, au fost ridicate peste 150.000 de ţigarete, mijloace de transport şi alte bunuri, iar patru persoane au fost reţinute şi arestate preventiv.

Drone și sisteme de detectare pentru supraveghere aeriană

Poliţia de Frontieră Română a derulat demersuri pentru achiziţionarea a 240 de sisteme UAS cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme Counter-UAS. Aceste echipamente au fost planificate să fie implementate în următoarele 12 luni în cadrul proiectului Readiness 2030.

Instituţia a subliniat că utilizarea tehnologiilor moderne, împreună cu specializarea continuă a personalului, a contribuit la consolidarea capacităţii de reacţie şi la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:45 - Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
13:37 - Sfântul Andrei și Dobrogea. De la Evanghelie la Jan Dinu
13:30 - O țară tot mai mică. Cum va arăta România în 2080. Raport INS
13:17 - Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
13:12 - Legătura mai puțin cunoscută dintre James Cameron și Elon Musk: Ce îi apropie pe cei doi vizionari
13:08 - O celebră actriță din România s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr. Cine i-a furat inima

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale