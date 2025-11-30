Flotă de drone la Poliția de Frontieră: 240 de unități pentru supraveghere avansată

Poliția de Frontieră și-a modernizat capacitățile de supraveghere și control al granițelor, achiziționând 240 de drone cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune, precum și 24 de sisteme de detectare a dronelor, pentru a combate mai eficient infracționalitatea transfrontalieră.

Poliţia de Frontieră Română şi-a consolidat capacitatea de supraveghere şi control a frontierei de stat prin integrarea tehnologiilor avansate în activitatea operativă. Sistemele aeriene fără echipaj (UAS) sunt utilizate pentru monitorizarea frontierelor şi pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.

În prezent, instituţia deţine 38 de drone, dintre care 31 au fost achiziţionate în perioada 2018–2024, 4 au intrat în dotare prin donaţii, 2 prin sponsorizări, iar una prin contract de comodat, potrivit informaţiilor oficiale ale Poliţiei de Frontieră.

Structura specializată a Poliţiei de Frontieră gestionează organizarea, planificarea şi coordonarea misiunilor aeriene, precum şi monitorizarea, instruirea şi licenţierea operatorilor UAS. Până în prezent, 115 poliţişti de frontieră au obţinut certificarea pentru operarea dronelor, 12 sunt instructori, iar 4 acţionează ca examinatori în comisiile de certificare.

De la începutul anului, operatorii Poliţiei de Frontieră au desfăşurat numeroase misiuni aeriene, printre care şi destructurarea unei reţele de contrabandă cu ţigări în judeţul Suceava. În urma percheziţiilor, au fost ridicate peste 150.000 de ţigarete, mijloace de transport şi alte bunuri, iar patru persoane au fost reţinute şi arestate preventiv.

Poliţia de Frontieră Română a derulat demersuri pentru achiziţionarea a 240 de sisteme UAS cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme Counter-UAS. Aceste echipamente au fost planificate să fie implementate în următoarele 12 luni în cadrul proiectului Readiness 2030.

Instituţia a subliniat că utilizarea tehnologiilor moderne, împreună cu specializarea continuă a personalului, a contribuit la consolidarea capacităţii de reacţie şi la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.