David Baltimore, savantul premiat cu Nobel și acuzat pe nedrept de fraudă, s-a stins la 87 de ani

Biologul american David Baltimore, câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină în 1975 grație unei descoperiri inovatoare ce a schimbat cursul biologiei moleculare, a murit sâmbătă la reședința sa din Massachusetts. Avea 87 de ani, a transmis luni The New York Times.

Potrivit soției sale, Alice Huang, David Baltimore s-a stins din viață sâmbătă, în urma complicațiilor generate de mai multe tipuri de cancer. Laureat Nobel la doar 37 de ani, el a revoluționat biologia moleculară demonstrând că informația genetică poate circula invers , de la ARN la ADN, datorită unei enzime virale numite transcriptază inversă, infirmând astfel „dogma centrală” a epocii.

În perioada în care preda la M.I.T., descoperirea lui David Baltimore a permis înțelegerea retrovirusurilor, inclusiv HIV, și a deschis calea terapiilor genice cu retrovirusuri inactivate, folosite azi pentru tratarea bolilor genetice.

Laureatul Nobel a fost vizat, începând cu anii 1980, de un caz intens mediatizat care s-a întins pe aproape un deceniu, fiind acuzat de implicare într-o presupusă fraudă științifică. Investigațiile au pornit după ce o bursieră postdoctorală, Margot O’Toole, a susținut că Thereza Imanishi-Kari, cercetătoare într-un laborator asociat, ar fi raportat incorect date într-un articol. Numele lui David Baltimore figura printre autorii lucrării, deși studiul nu fusese realizat în propriul său laborator.

Cazul s-a amplificat prin anchetele derulate de National Institutes of Health și printr-o expertiză a notițelor de laborator realizată de Serviciul Secret. În cadrul audierilor conduse de congresmanul John Dingell, David Baltimore, laureat al Premiului Nobel, a fost plasat în centrul controversei, susținând însă constant că nu a o existat fraudă.

„A fost perioada de glorie a M.I.T.,” a declarat un coleg al său. David Baltimore și Thereza Imanishi-Kari au fost în cele din urmă exonerati în 1996, după ce un complet de apel a stabilit că acuzațiile de fraudă erau nefondate. Baltimore a recunoscut însă că întregul episod i-a lăsat o amprentă profundă.

„Nu voi putea niciodată să-l uit,” a spus el într-un interviu, precizând că a păstrat toate articolele de pe prima pagină a New York Times referitoare la acuzați. Mai târziu, Baltimore relatat că a citit totuși un editorial care îl achita, despre care a spus că „este unul dintre lucrurile de care îmi amintesc cu cel mai mare respect” din acea perioadă.

Pe lângă Premiul Nobel, Baltimore a fost recompensat cu numeroase distincții, inclusiv Medalia Națională pentru Știință a SUA. A fost membru al Academiei Naționale de Științe, membru asociat al Academiei Americane de Arte și Științe, președinte al Asociației Americane pentru Progresul Științei și autor a peste 600 de lucrări științifice.