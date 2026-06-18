Daveigh Chase, actrița americană cunoscută pentru rolurile din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la vârsta de 35 de ani, potrivit informațiilor publicate de The Guardian și confirmate de partenerul său, Roy Hernandez.

Decesul a fost anunțat joi, iar vestea a provocat numeroase reacții în rândul fanilor care au urmărit cariera artistei încă din perioada copilăriei.

Chase a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete-copil ale anilor 2000, fiind asociată cu unele dintre cele mai populare producții cinematografice ale generației sale.

Potrivit declarațiilor făcute de Roy Hernandez, actrița suferea de meningită și de mai multe infecții grave ale sângelui. Aceste afecțiuni au provocat sepsis, o reacție severă a organismului la infecție, care poate duce la insuficiență multiplă de organ și deces.

Hernandez a precizat că Daveigh Chase a fost internată într-un spital din Los Angeles la începutul lunii iunie, însă starea sa s-a agravat rapid. Într-o campanie GoFundMe lansată înainte de moartea actriței, partenerul său descria situația drept critică și afirma că medicii nu ofereau perspective încurajatoare privind evoluția bolii.

Născută la 24 iulie 1990 în Las Vegas, Daveigh Chase și-a început cariera în industria divertismentului la o vârstă foarte fragedă.

Publicul din întreaga lume a cunoscut-o în special datorită personajului Lilo, căruia i-a oferit vocea în animația Disney „Lilo & Stitch”. Filmul a devenit unul dintre cele mai apreciate titluri animate ale începutului de secol și a contribuit decisiv la popularitatea actriței.

Un alt rol care i-a adus notorietate internațională a fost cel al Samarei Morgan din filmul horror „The Ring”. Personajul a devenit emblematic pentru genul horror și a rămas unul dintre cele mai cunoscute din cinematografia anilor 2000.

Pe lângă aceste producții, Chase a asigurat vocea personajului Chihiro în versiunea în limba engleză a filmului de animație japonez „Spirited Away”, câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun film de animație. De asemenea, a apărut în producții precum „Donnie Darko” și serialul „Sabrina the Teenage Witch”.

În mesajele publicate înainte și după deces, Roy Hernandez a vorbit despre dificultățile personale cu care actrița s-ar fi confruntat de-a lungul vieții. Acesta a susținut că Daveigh Chase a trecut prin perioade complicate, inclusiv probleme familiale și momente de izolare, însă a încercat constant să își reconstruiască viața.

După anunțul morții sale, numeroși admiratori au transmis mesaje de omagiu pe rețelele sociale, amintind de personajele care au făcut-o celebră și care au rămas repere ale culturii pop pentru o întreagă generație.

Deși cariera sa a început în copilărie, Daveigh Chase a reușit să lase o amprentă importantă asupra industriei cinematografice prin rolurile care au definit începutul anilor 2000.

Personajele interpretate de ea continuă să fie apreciate de public la mai bine de două decenii de la lansarea filmelor care au consacrat-o.