Sport

Dat afară de Dan Șucu, de la Genoa, a bătut palma cu Juventus Torino

Dan Șucu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Marco Ottolini, fostul director sportiv al celor de la Genoa, a ajuns la Juventus Torino, după ce fusese pus pe liber de Dan Șucu. La gruparea piemonteză, el va ocupa aceeași funcție ca la echipa genoveză.

Dat afară de Dan Șucu de la Genoa, a bătut palma cu Juventus Torino

Ottolini este un cunoscut al lui Juventus, pentru că a mai lucrat aici în perioada 2018 - 2022, atunci când a avut atribuții în departamentul de scouting.

Apoi, timp de trei ani, între 2022 și 2025 a activat la Genoa. „Juventus are plăcerea de a anunța numirea lui Marco Ottolini în funcția de nou director sportiv al clubului. Ottolini s-a alăturat oficial organizației Bianconeri la 1 ianuarie 2026, raportând direct directorului executiv Damien Comolli. Marco Ottolini aduce cu sine o bogată experiență, acumulată de-a lungul timpului în diverse roluri din lumea fotbalului.

Născut în 1980, după ce și-a încheiat cariera de jucător în 2002, a ales imediat să se lanseze într-o carieră managerială, acumulând experiență care i-a permis să dezvolte o înțelegere profundă a dinamicii fotbalului profesionist.

Anunțul făcut de piemontezi

În 2015, a început o importantă experiență la Anderlecht, contribuind la structurarea și dezvoltarea activităților de scouting ale clubului belgian. Prima sa experiență cu Juventus a luat naștere în 2018, când s-a alăturat departamentului internațional de scouting”, a fost anunțul pe care l-au făcut, azi, reprezentanții clublui torinez.

„În următorii patru ani, a fost responsabil în principal de monitorizarea jucătorilor împrumutați și de relațiile cu cluburile internaționale, urmărind îndeaproape evoluția jucătorilor aflați sub contract cu clubul, în special a celor care jucau în străinătate. În timpul acestei prime perioade la Bianconeri, care s-a încheiat în 2022, a contribuit și la etapele inițiale ale proiectului echipei a doua.

Revenire la Juve

După o carieră profesională în care a jucat un rol important la Genoa, Marco Ottolini se confruntă acum cu o nouă provocare la Torino. Revenirea sa la Juventus, de data aceasta în rolul de director sportiv, este un pas firesc în cariera sa, construită pe expertiză, viziune și cunoștințe aprofundate despre fotbalul italian și internațional”, au mai precizat italienii.

