Daniel Funeriu, la un whisky cu Traian Băsescu. Cum s-au despărțit

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, candidat la alegerile prezidențiale, a fost întrebat dacă a calculat și viteza cu care Traian Băsescu a băut whisky, după ce a evaluat viteza cu care fostul președinte a lovit un copil.

În cadrul unei dezbateri electorale, Funeriu a menționat că a băut o singură dată un pahar de whisky cu Băsescu și că nu poate trasa concluzii generale bazate pe o singură experiență.

„Am băut o singură dată un whisky cu domnul președinte Traian Băsescu. Ca om de știință vă spun că, pentru a trage o concluzie, întotdeauna faci mai multe experimente. Dintr-un singur experiment să trag o concluzie nu prea e o metodă științifică”, a declarat Funeriu.

Băsescu i-a oferit libertatea de a pune în aplicare schimbări

De asemenea, el a menționat că relația sa cu Traian Băsescu s-a fundamentat pe sprijinul acordat reformei în educație, subliniind că Băsescu i-a oferit libertatea de a pune în aplicare schimbările pe care le considera necesare.

„Știu că există această legendă că spunea ce e de făcut. În cazul meu a fost invers: eu spuneam că vreau să fac ceva în educație, el spunea: Tu ești ministru, eu susțin reforma, fă ce vrei”, a mai spus fostul ministru.

Funeriu a susținut agenda de reformă a fostului președinte

Referitor la perioada sa în politică, Funeriu a menționat că a susținut agenda de reformă a fostului președinte. Totuși, în 2014, a observat o diferență de viziune, ceea ce l-a determinat să se retragă din viața publică, moment pe care l-a subliniat prin candidatura sa împotriva Elenei Udrea la conducerea PMP.

„Când am constatat, în 2014, că lucrurile nu mergeau exact cum am văzut eu, că există o bifurcație între ce cred eu că e corect și ce cere domnul președinte, am ieșit din viața publică, contracandidând-o pe doamna Elena Udrea la președinția PMP, pentru că eu am vrut să ies din viața publică drept", mai explică Funeriu.