Daniel David, răspuns pentru sindicate: Dacă demisia mea rezolva ceva, o anunțam demult

Ministrul Educației, Daniel David, a răspuns solicitărilor sindicatelor din învățământ care îi cer demisia, spunând că nu intenționează să plece din funcție, considerând că demisia sa nu ar rezolva criza financiară din sistemul educațional.

Ministrul Educației a declarat că are obligația legală de a pune în aplicare legile aflate în vigoare, dar și Programul de Guvernare. Acesta a precizat că măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025 „sunt necesare, nu dorite” și au fost adoptate pentru a proteja, din toamnă, plata salariilor și a burselor.

Potrivit ministrului, bugetul actual nu mai permite acoperirea integrală a acestor cheltuieli până la finalul anului.

„Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm și că nu înțeleg disconfortul creat. Tocmai de aceea am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor și salariile și se respectă principiile raționalității”, a mai spus acesta.

În acest context, ministrul a anunțat că au fost lansate în consultare publică normele subsecvente pentru educație, pentru a primi propuneri constructive din partea angajaților din sistem, astfel încât legea să fie aplicată într-un mod cât mai „rezonabil”.

„Eu la asta lucrez acum și aceasta ar trebui să fie miza noastră. Este posibil ca, în aceste prime versiuni, eu și echipa mea să nu fi văzut și alte soluții aplicabile. După ce vom depăși această criză - multe măsuri fiind temporare -, vom putea regândi lucrurile și pentru dezvoltare (așa cum am propus în Raportul QX)”, a mai spus acesta.

Daniel David a spus că și-ar fi dorit să conducă instituția într-o perioadă în care să se poată concentra pe dezvoltare, nu pe soluții de restructurare. El a adăugat că măsurile luate pentru a asigura plata salariilor și burselor din toamnă aduc, „inevitabil, și disconfort”.

„Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice și anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situația financiară din Educație-Cercetare și a țării, aș fi anunțat-o demult! ”, a mai adăugat acesta.

Sindicaliștii din învățământ au cerut demisia ministrului Educației, nemulțumiți de propunerile privind creșterea normei didactice cu două ore, comasarea școlilor și mărirea numărului de elevi din clase.

Cele trei federații sindicale, care reprezintă peste 250.000 de angajați, avertizează că aceste măsuri ar putea duce la concedieri pe scară largă și la o „bulversare fără precedent” a sistemului de învățământ.