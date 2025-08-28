Sport Daniel Ariciu, jucător emblemă pentru FC Argeș, a murit la 74 de ani







Fotbalul românesc este din nou în doliu. Daniel Ariciu, fostul portar legendar al echipei FC Argeș, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Clubul din Pitești a confirmat vestea tristă printr-un comunicat oficial, în care și-a exprimat regretul profund și a adus un omagiu unuia dintre cei mai apreciați goalkeeperi din istoria clubului.

Născut la 18 octombrie 1950, în Berevoiești, județul Argeș, Daniel Ariciu și-a început cariera la juniorii lui Dinamo Pitești, sub îndrumarea celebrului Leonte Ianovschi.

A debutat în Divizia A la vârsta de 18 ani, pe 17 aprilie 1969, în partida Dinamo Bacău – FC Argeș (1-0).

În scurt timp, a devenit una dintre piesele de bază ale echipei piteștene, bifând 130 de meciuri în primul eșalon și fiind remarcat pentru reflexele excelente, plasamentul impecabil și siguranța între buturi. Momentul de glorie al carierei sale a venit în 1972, când a cucerit titlul de campion național alături de FC Argeș.

După perioada petrecută la Pitești, în 1976 Daniel Ariciu a fost transferat la FC Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe puternice sub conducerea lui Viorel Mateianu.

În 1980, s-a întors la FC Argeș pentru încă două sezoane, după care a evoluat pentru FC Olt până în 1984. Ulterior, a jucat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, fiind titularul postului de portar în sezonul 1984-1985 și contribuind la promovarea echipei în primul eșalon.

Cariera sa de profesionist s-a încheiat la Muscelul Câmpulung Muscel, unde a evoluat până la retragerea din activitate.

Daniel Ariciu nu a fost doar un jucător de club apreciat, ci și un component de bază al echipei naționale de juniori, fiind selecționat de peste 30 de ori. De asemenea, a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret în 15 partide, fiind considerat un portar de perspectivă în generația sa.

Clubul piteștean a transmis un comunicat oficial în care și-a exprimat regretul pentru pierderea fostului portar și a adus un omagiu carierei sale impresionante:

„FC Argeș a mai pierdut astăzi un mare campion. Daniel Ariciu a plecat dintre noi. Acesta rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al dăruirii și al eleganței între buturi. Drum lin, Campionule!”

Clubul a amintit contribuția semnificativă pe care Daniel Ariciu a avut-o la succesul echipei din anii ’70 și ’80, precum și rolul său important în istoria fotbalului piteștean.

După retragerea din activitate, Daniel Ariciu s-a stabilit în județul Bihor. A locuit în Oradea, unde va avea loc și înmormântarea. Moștenirea sa fotbalistică este dusă mai departe de Mihai Ariciu, unul dintre fiii săi, care este antrenor în cadrul academiei FC Argeș.