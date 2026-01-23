Dan Negru, enervat de decizia PRO TV. Cere schimbarea legii

Dan Negru se numără printe românii nemulțumiți pentru că nu pot vedea meciurile naționalelor de handbal fără să plătească. Drepturile TV au fost achiționate de platforma Voyo, parte a PRO TV. Doar abonații au putut vedea meciurile jucate de România la Europeanul de handbal masculin.

De asemenea, tot în acest an se va desfășura și Europeanul de handbal feminin, care va fi transmis, de asemenea, de Voyo. Legat de acest subiect, Dan Negru a postat un mesaj pe Instagram.

„Am fost la un meci de handbal si am aflat că Naționala de handbal dispare și ea de la televizor. Drepturile au fost cumpărate de o platformă online și, ca să vezi Naționala, trebuie să plătești. Statul și-a pierdut rolul în sportul românesc de mult.

Știu, guvernele și politicul nu pot opri exclusivitatea comercială, dar pot obliga federațiile și televiziunile să ofere publicului majoritar șansa de a vedea meciurile importante ale Naționalei. Pentru că o Națională are și un rol simbolic! Statul trebuie să găsească echilibrul între profit și interesul cetățeanului. Face asta?

În Anglia, parlamentul a discutat despre „listed events”-evenimente de interes național pe care publicul larg trebuie să le poată vedea. Englezii au o listă de evenimente sportive care nu pot fi difuzate exclusiv prin serviciile online sau televiziune cu plată. Le numesc „Crown jewels of sport”– bijuteriile coroanei sportului.

Ați auzit vreodată discuția asta la noi?, a scris vedeta TV.

N„aționalele de fotbal se văd în Anglia, Italia, Germania, Spania-pe televiziunile publice! La noi, ciuciu! Cu banii cu care partidele plătesc televiziuni, s-ar putea cumpăra și drepturile sportive ale Naționalelor României.

Naționala de handbal ajunge pe o platformă online mediocră, cu abonament. E o marfă de negociat! Și totuși, handbalul românesc are una dintre cele mai glorioase istorii la nivel mondial. România este singura țară care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial feminin!

Campioană mondială la masculin și feminin de mai multe ori, România pierde și handbalul pentru publicul larg! Târziu, cândva, vom afla că banii ne-au costat prea mult”, a mai transmis Negru.

CNA a anunțat că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 47/2003, meciurile de handbal ale echipelor naționale ale României nu sunt incluse pe lista evenimentelor de importanță majoră care trebuie să fie accesibile gratuit publicului, dacă nu limitează accesul unei părți importante a publicului (70% din populația recenzată a României).