Fost selecționer al României, prezentator la Survivor. Acordul a fost semnat

Emisiunea Survivor, difuzată de Antena 1, va avea un prezentator surpriză anul viitor. Producătorii show-ului au semnat un contract cu Adrian Vasile (43 de ani), fost selecționer al naționalei feminine de handbal a României și antrenor la CSM București.

Noul sezon al emisiunii va începe în luna ianuarie a anului 2026, conform observatornews.ro. În cele 6 luni petrecute în calitate de prezentator, tehnicianul va încasa aproximativ 6.000 de euro lunar.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor.

Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri.

O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a spus Adrian Vasile pentru sursa citată.

Antrenorul a pregătit naționala feminină de handbal în perioada 2021 - 2022. Pe banca tehnică a celor de la CSM București era plătit cu 10.000 de euro lunar. La începutul lunii noiembrie, el a fost concediat de la conducerea „tigroaicelor”, din cauza rezultatelor modeste. El preluase formația în acest an, după ce o mai antrenase în perioada 2019 - 2024, iar între 2014 și 2019 fusese antrenor secund.