Dan Andronic, după declarația lui Radu Miruță, despre Deveselu: A deschis șampaniile la Kremlin

Dan Andronic l-a taxat pe Radu Miruță, după ce ministrul Apărării a făcut o declarație cu privire la sistemul Aegis Ashore de la Deveselu, care, în opinia jurnalistului, ar fi “deschis șampaniile la Kremlin”.

Potrivit lui Radu Miruță, scutul de la Deveselu a fost proiectat și a fost poziționat, în principal, pentru două aspecte. Concret, pentru intercepta plecarea rachetelor din Rusia și rachete care coboară dinspre Iran.

Afirmația ministrului Apărării l-a determinat pe Dan Andronic să ia atitudine pe pagina personală de Facebook, unde a postat un mesaj amplu.

“CINE NU ARE … poate împrumuta de la noi! Încă o gafă monumentală a lui Radu Miruță! Duminică, ministrul Radu Miruță a lansat o afirmație care a deschis șampaniile la Kremlin! Potrivit acestuia, sistemul Aegis Ashore de la Deveselu ar fi fost proiectat pentru a intercepta rachete plecate din Rusia și rachete care coboară dinspre Iran. Din punct de vedere tehnic și diplomatic, această declarație aruncă în aer peste un deceniu de mesaje oficiale atent construite”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

În continuare, jurnalistul a explicat de ce afirmația lui Radu Miruță este menită să arunce în aer peste 10 ani de mesaje oficiale cu grijă construite.

“De la inaugurarea proiectului și până în prezent, NATO, SUA și România au susținut constant și fără echivoc un singur lucru: sistemul este pur defensiv și vizează amenințări balistice cu rază scurtă și medie din afara spațiului euro-atlantic (în principal Iran). Niciun document oficial al Alianței nu a menționat vreodată că Deveselu are rolul de a contracara arsenalul nuclear rusesc”, a mai scris jurnalistul.

Dan Andronic este de părere că declarația lui Radu Miruță nu este altceva decât “cadoul nesperat pentru propaganda de la Kremlin”.

“Afirmația ministrului Miruță vine să confirme exact ceea ce Moscova susține de ani de zile: că scutul este o amenințare la adresa capacității lor de descurajare nucleară. Până acum: NATO spunea că Rusia minte când acuză Deveselu că e îndreptat împotriva ei. Acum, un oficial român de rang înalt pare să le dea dreptate, validând narativul rus conform căruia Occidentul nu este transparent cu privire la scopul real al sistemului”, a mai notat Andronic.

În finalul postării, Dan Andronic își întreabă urmăritorii dacă declarația lui Radu Miruță poate fi încadrată “ca o gafă diplomatică” sau “ca o neînțelegere a fundamentelor tehnice ale sistemului”.

“Deși ministrul invocă ‘geometria’ pentru a justifica interceptarea rachetelor rusești în faza de plecare, experții militari au explicat repetat că:

Amplasarea și viteza interceptorilor SM-3 de la Deveselu sunt optimizate pentru traiectorii dinspre Orientul Mijlociu.

Interceptorii de la Deveselu nu au capacitatea tehnică de a ‘vâna’ rachetele intercontinentale rusești (ICBM) lansate din adâncul Rusiei către SUA.

Într-un context regional atât de tensionat, precizia limbajului nu este doar o chestiune de stil, ci de siguranță națională.

O astfel de declarație poate fi interpretată fie ca o neînțelegere a fundamentelor tehnice ale sistemului, fie ca o gafă diplomatică.

Voi ce credeți? Este vorba despre o ‘sinceritate’ neașteptată sau pur și simplu despre un vertij al neuronilor ministrului Apărării într-un moment în care claritatea este vitală?”, a încheiat jurnalistul.