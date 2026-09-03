Fosta dansatoare a Deliei a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Dan Alexa, într-un podcast, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre legătura dintre ei. Andreea Popescu a povestit ce a atras-o la antrenor și a explicat că acesta a făcut-o să se simtă femeie. Declarațiile sale au venit după luni de speculații în jurul relației cu Dan Alexa.

Fosta dansatoare a Deliei a vorbit și despre diferențele dintre experiența alături de antrenor și cea din fosta sa căsnicie. În timpul podcastului, Andreea Popescu a fost întrebată despre cei doi bărbați care au avut un rol important în viața sa: fostul soț, Rareș Cojoc, și Dan Alexa.

Bruneta nu a oferit un răspuns tranșant atunci când a fost întrebată cine a fost mai greu de uitat. Despre fostul soț a spus că nu are cum să îl uite, iar în ceea ce îl privește pe Dan Alexa a lăsat loc de interpretări.

Andreea Popescu a vorbit însă despre modul în care s-a simțit în preajma antrenorului. Ea a susținut că Dan Alexa i-a acordat timp și că a făcut-o să se simtă femeie, spre deosebire de experiența pe care a avut-o în fosta căsnicie.

După declarațiile făcute de Andreea Popescu, Dan Alexa a avut doar cuvinte de apreciere la adresa acesteia și a lăudat-o pentru „sinceritatea debordantă”.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Despre Andreea, doar de bine, mereu!” a mărturisit Dan Alexa, potrivit Cancan.

Recent, Rareș Cojoc a împărtășit pe rețelele sociale un moment din viața sa de familie. Campionul le-a dezvăluit urmăritorilor că s-a internat alături de fiul său, micuțul urmând să treacă printr-o procedură medicală. Ulterior, Andreea Popescu a publicat un Instastory din salon, în care l-a întrebat pe fostul ei soț dacă i-a plăcut podcastul.