Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, a câștigat detașat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, potrivit exit-poll-urilor publicate duminică. Formațiunea este creditată cu 44%-44,5% din voturi, în timp ce CDU se află la aproximativ 18,5%, însă rămâne neclar dacă AfD va reuși să formeze singură guvernul landului, relatează BBC.

Rezultatul reprezintă cea mai bună performanță obținută până acum de AfD într-un scrutin regional din Germania.

Estimările de la ieșirea de la urne plasează AfD la 44%-44,5% din voturi. CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, se află mult în urmă, cu aproximativ 18,5%.

AfD a salutat scorul drept un "rezultat istoric", iar liderul formațiunii din Saxonia-Anhalt, Ulrich SiegmCutremur politic în Germania.und, a respins varianta unei coaliții cu alte partide. Un rezultat apropiat de cel indicat de exit-poll-uri ar marca o schimbare majoră în politica regională germană.

Niciun partid de extremă dreapta nu a mai preluat conducerea unui land german după Al Doilea Război Mondial. Guvernarea la nivel regional oferă competențe importante în domenii precum poliția, educația locală și cultura.

Scorul din Saxonia-Anhalt depășește precedentul record regional al partidului. În septembrie 2024, AfD a obținut 32,8% din voturi în Turingia și s-a clasat atunci pe primul loc pentru prima dată în istoria sa la alegerile unui land.

Rezultatul din Saxonia-Anhalt este, potrivit estimărilor actuale, considerabil mai mare. Landul are aproximativ 2,1 milioane de locuitori.

Filiala locală a AfD este clasificată de serviciile germane de informații interne drept "extremist de dreapta", etichetă respinsă de Ulrich Siegmund.

Deși diferența față de celelalte partide este foarte mare, victoria electorală nu înseamnă automat și preluarea guvernării. Dacă rezultatele finale vor confirma estimările de la ieșirea de la urne, AfD nu ar avea suficiente mandate pentru a guverna singură. Celelalte partide ar putea încerca să formeze o majoritate alternativă pentru a menține AfD în afara guvernării.

În aceste condiții, atenția se îndreaptă și către Alianța Sahra Wagenknecht, BSW. Formațiunea populistă se află în apropierea pragului electoral de 5% necesar pentru intrarea în parlamentul regional.

BSW a declarat că ar fi dispusă să coopereze cu AfD.

O eventuală intrare a formațiunii în parlament ar putea avea un rol important în calculul majorităților și în stabilirea viitorului guvern al landului. Pentru moment, însă, distribuția finală a mandatelor și posibilitatea formării unei majorități rămân dependente de rezultatele definitive.