Justitie Curtea de Conturi sesizează procurorii cu privire la neregulile de la BTT







În Plenul Curţii de Conturi s-a decis sesizarea organelor de urmărire penală, după ce s-a constatat, în urma unui audit de conformitate, o serie de ilegalităţi „cu impact deosebit de important asupra activităţii”, la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA. Acţionarul majoritar al BTT este statul român, prin Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, care deţine 87,92% din acţiuni, conform news.ro.

Conform datelor existente în raportul de audit, societatea nu s-a ocupat de demersurile legale ce erau obligatorii, pentru reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza contractelor de asociere în participaţiune anulate de instanţa penală. CCR recomandă reîntregirea patrimoniului societăţii cu activele înstrăinate ilegal şi recuperarea prejudiciului, menționează sursa citată.

Tot în acest caz s-a mai constatat acceptarea, în mod nejustificat, de către BTT SA, a exploatării unor active ce se află în proprietatea sa, de către terţe persoane.

Fără a fi încheiate angajamente legale, dar şi inexistenţa la nivelul entităţii a unei situaţii clare, corecte şi reale a activelor ce au făcut obiectul unor contracte de asociere în participaţiune.

Auditul a mai scos la iveală mai multe deficienţe legate de modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere generală a patrimoniului în perioada 2021-2023, precum şi neconformităţi referitoare la încheierea şi derularea contractelor de închiriere.

Prin Scrisoarea către management adresată conducerii SC BTT SA, în urma finalizării Raportului de audit, Curtea a transmis entităţii verificate o serie de recomandări, cum ar fi:

instituirea măsurilor legale pentru reintegrarea în patrimoniului societăţii a tuturor activelor înstrăinate ilegal, stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neinstituirea demersurilor legale necesare în vederea realizării veniturilor din exploatarea terenurilor aflate în proprietatea BTT SA, dar în folosinţa unei societăţi comerciale, şi

dispunerea de către conducerea entităţii a tuturor măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, efectuarea unei analize detaliate privind activele aflate în folosinţa unor terţe persoane juridice, fără a avea la bază angajamente legale valabil încheiate, dispunerea măsurilor necesare în scopul întocmirii unei analize privind situaţia juridică actuală a tuturor activelor de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul societăţii.

Pentru neconformităţile în cazul cărora există indicii că faptele au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, Plenul Curţii de Conturi a decis sesizarea organelor de urmărire penală