Cursuri digitale gratuite. Ce este „Lumea Digitală pentru Seniori”

Fundația Regală Margareta a României și Garanti BBVA au lansat proiectul „Lumea Digitală pentru Seniori”, prin care 120 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din București vor beneficia gratuit de cursuri de competențe digitale și siguranță cibernetică.

Programul a fost anunțat pe 17 iunie 2026 și urmărește să îi ajute pe seniori să utilizeze mai ușor tehnologia în activitățile de zi cu zi, de la comunicare și accesarea informațiilor până la efectuarea plăților online și protejarea datelor personale.

În cadrul proiectului, participanții vor lua parte la workshop-uri dedicate utilizării telefoanelor mobile, navigării pe internet, comunicării prin apeluri audio și video, folosirii e-mailului și aplicațiilor uzuale.

De asemenea, cursurile includ module despre siguranța pe rețelele sociale, efectuarea tranzacțiilor online în condiții de securitate, internet banking și identificarea tentativelor de fraudă din mediul digital.

Atelierele vor fi organizate pe parcursul următoarelor zece luni, în șase grupe de învățare formate din aproximativ 15-20 de participanți. Organizatorii spun că numărul redus de cursanți din fiecare grupă permite oferirea unui sprijin personalizat și răspunsuri adaptate nevoilor fiecărui senior.

Fiecare sesiune va beneficia de implicarea unor voluntari pregătiți să devină „mentori digitali”, care îi vor ghida pe participanți pas cu pas în procesul de învățare.

Conținutul educațional al workshop-urilor a fost dezvoltat de ICDL Romania, iar sesiunile sunt susținute de un trainer specializat din cadrul organizației.

Prima serie de ateliere intensive are loc în perioada 15-30 iunie 2026, în București, în zilele de luni și marți, între orele 11:30 și 13:30.

Potrivit lui Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta a României, proiectul își propune să reducă sentimentul de excluziune pe care îl pot resimți unele persoane vârstnice într-o societate tot mai digitalizată.

„Pentru mulți seniori, tehnologia poate părea mai dificil de înțeles, dar este astăzi o poartă către informație, comunicarea cu cei apropiați, servicii esențiale și, nu în ultimul rând, către siguranță. Prin proiectul Lumea Digitală pentru Seniori, dorim să oferim vârstnicilor nu doar competențe digitale practice, ci și încrederea că pot rămâne conectați la lumea de astăzi, fără teamă și fără sentimentul de excludere”, a declarat Mugurel Mărgărit.

Acesta a subliniat că inițiativa continuă misiunea fundației de sprijinire a seniorilor vulnerabili și de consolidare a legăturilor dintre generații.

La rândul său, Virginia Oțel, director de comunicare corporativă al Garanti BBVA România, a afirmat că dezvoltarea competențelor digitale reprezintă o condiție importantă pentru participarea activă la viața economică și socială.

„La Garanti BBVA, ne implicăm în proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunităților și care pot genera schimbări pozitive pe termen lung. Într-o societate tot mai digitalizată, accesul la informație și dezvoltarea competențelor necesare utilizării tehnologiei sunt importante pentru participarea activă la viața de zi cu zi”, a declarat reprezentanta băncii.

Ea a adăugat că parteneriatul cu Fundația Regală Margareta a României urmărește să ofere seniorilor oportunități concrete pentru a utiliza tehnologia cu mai multă încredere și siguranță.

Persoanele care doresc să participe la program pot obține informații suplimentare și se pot înscrie gratuit prin intermediul Telefonului Vârstnicului, la numărul 0800 460 001, o linie telefonică gratuită și confidențială.

Inițiativa vine într-un context în care tot mai multe servicii publice și private sunt disponibile online, iar competențele digitale devin esențiale pentru accesarea informațiilor, gestionarea finanțelor personale și menținerea legăturii cu familia și comunitatea.