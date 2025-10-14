Cum socoteau și cum țineau calendarul evreii de dinainte de Christos

Un nou studiu asupra a aproximativ 100 de fragmente de ceramică inscripționate (ostraca), descoperite la Tel Arad în anii 1960, sugerează că soldații dintr-un avanpost militar modest de pe granița de sud a Regatului Iuda, în urmă cu circa 2.600 de ani, foloseau un sistem calendaristic complex pentru a urmări și gestiona rațiile și proviziile.

Arheologii israelieni Dr. Amir Gorzalczany de la Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA) și Dr. Baruch Rosen au reanalizat această comoară de corespondență antică, concentrându-se în mod deosebit pe datele numerice – un element despre care susțin că a fost, în mare măsură, neglijat în cercetările anterioare.

Descoperirile lor, publicate recent în volumul din 2025 al Jerusalem Journal of Archaeology, abordează un decalaj major în studiile despre Regatul Iuda din secolul al VI-lea î.Hr.

Gorzalczany și Rosen notează:

„În timp ce alfabetizarea ebraică biblică a fost studiată pe larg, numerația – capacitatea cognitivă de a înțelege și manipula numerele – rămâne un domeniu în mare măsură trecut cu vederea, neexplorat suficient.”

Ostraca de la Arad datează de la începutul secolului al VI-lea î.Hr., în preajma cuceririi babiloniene, marcând sfârșitul perioadei cunoscute sub numele de Epoca Fierului sau Perioada Primului Templu (1200–586 î.Hr.).

Aceste texte reprezintă corespondența zilnică între ofițerii de aprovizionare militară și erau adresate, în mare parte, unui om pe nume Elyashiv, presupus a fi fost intendentul cetății.

Inscripțiile documentează operațiuni administrative de rutină, inclusiv emiterea, primirea și înregistrarea de bunuri precum vin, pâine și cereale.

Prin analiza datelor înregistrate în inscripții – care conțin referiri la cuvântul „lună” (hodesh, de șase sau șapte ori) și „zi” (y[o]m, de nouă ori) – cercetătorii propun că soldații urmau un calendar de 30 de zile. Acest sistem era esențial pentru a reglementa ciclul de aprovizionare.

Dr. Rosen a explicat că urmărirea timpului se făcea inițial după fazele lunii, la fel ca în multe culturi antice: „Când apare luna, începe o lună nouă; când dispare, se termină luna.”

Ostracon 17, de exemplu, conține o înregistrare precisă:

„În a douăzeci și patra zi a lunii, Nahum a dat ulei.”

Un alt fragment, Ostracon 7, face referiri similare:

„…pentru a zecea zi a lunii… până la a șasea zi a lunii… și scrie în a doua…”

Cercetătorii sugerează, pe baza zilelor înregistrate, că luna era împărțită în intervale distincte pentru a facilita distribuția rațiilor.

În lucrarea lor, Gorzalczany și Rosen avansează ideea că o „săptămână” de șapte zile ar fi putut fi înlocuită la Arad cu un ciclu de șase zile. Acest ciclu ar fi împărțit luna de 30 de zile în cinci segmente, „facilitând calculele produselor alimentare.”

Un astfel de sistem calendaristic le-ar fi permis atât gestionarilor (precum Eliashiv), cât și destinatarilor să planifice și să gestioneze proviziile, făcând distincția, de exemplu, între produsele perisabile.

Un an administrativ de 360 de zile, împărțit în 12 luni de 30 de zile, era, de altfel, utilizat în Mesopotamia antică în scopuri guvernamentale și organizaționale.

Profesorul Jonathan Ben-Dov, expert în calendare antice la Universitatea din Tel Aviv (care nu a fost implicat în studiu), susține că un calendar schematic comparabil a fost, cel mai probabil, folosit și în Iuda în perioada Primului Templu, coexistând cu calendarul tradițional luni-solar, utilizat pentru alte funcții.

Ben-Dov a comparat acest sistem cu modul în care băncile calculează dobânda astăzi, folosind luni de 30 de zile chiar și atunci când o lună are, de fapt, 31 de zile.

Într-un studiu din 2021, Ben-Dov a propus că iudeii din Epoca Fierului foloseau un an de 360 de zile împărțit în 12 luni de 30 de zile, care erau la rândul lor împărțite în „săptămâni” de 10 zile (numite „asor”).

Propunerea privind unitățile de șase zile a lui Gorzalczany și Rosen este, pentru Ben-Dov, „interesantă,” deși „rămâne, deocamdată, doar o posibilitate, mai degrabă decât o concluzie fermă,” având în vedere natura fragmentară a referințelor de timp de pe ostraca.

În ciuda utilizării acestui calendar schematic pentru nevoi administrative, israelienii și iudeii foloseau un calendar luni-solar (bazat pe observarea lunii) pentru a marca anul spiritual și civil, o practică larg răspândită în regiune.

Studiul asupra ostraca de la Arad nu doar că oferă o perspectivă asupra sistemelor de numerație și a gestionării proviziilor, dar contribuie și la înțelegerea nivelului de alfabetizare din Iuda antică.

În ultimul deceniu, analiza avansată a scrisului de mână de pe aceste artefacte a dezvăluit că, deși avanpostul avea o garnizoană mică, de doar 20 până la 30 de soldați, mai mulți scribi erau în activitate.

Acest lucru indică un nivel de alfabetizare „mult mai ridicat” decât se presupunea anterior în Iuda biblică.

În ceea ce privește calendarul, Ben-Dov a remarcat că, în Epoca Fierului, calendarul nu era încă un element definitoriu al identității iudaice, așa cum a devenit mai târziu, în perioada Mishnei (primele secole d.Hr.).

„Sursele biblice nu specifică ce tip de calendar a fost folosit,” a spus el, sugerând că era considerată pur și simplu o chestiune tehnică, nu o bază pentru identitatea religioasă.

Această nouă cercetare arată, totuși, cât de vitală era această „chestiune tehnică” pentru supraviețuirea și funcționarea unui post militar esențial în urmă cu peste două milenii și jumătate.