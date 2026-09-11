Calendar Ortodox, 11 septembrie. Sfânta Teodora din Alexandria, cea căreia multe femei îi poartă numele

Calendar Ortodox. Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi, 11 septembrie, pe Sfânta Teodora din Alexandria. Ea a căzut în păcatul adulterului, iar apoi și-a trăit toată viața pocăindu-se, într-o mănăstire de călugări.

Calendar creștin ortodox, 11 septembrie. Creștinii ortodocși o prăznuiesc astăzi pe Sfânta Teodora din Alexandria.

Ea a fost căsătorită cu un bărbat credincios, însă a căzut în păcatul adulterului. Imediat după ce și-a dat seama de fapta săvârșită s-a izolat într-o mănăstire de călugări, schimbându-și astfel identitatea.

Și-a tăiat părul scurt și a îmbrăcat haine bărbătești, apoi și-a luat numele de Teodor. A uimit obștea de monahi cu nevoințele, cu postul și lacrimile de pocăința. O tânără de o moralitate îndoielnica a acuzat, pe nedrept pe „Teodor” ca a lăsat-o însărcinată. Monahul nu a încercat să dezmintă cele spuse, și a plecat astfel din mănăstire. Sfânta a petrecut șapte ani într-o pădure pustie, crescând copilul acelei femei.

În tot acest timp a biruit prin rugăciune toate ispitele venite din partea diavolului. După șapte ani, starețul mânăstirii l-a primit înapoi în mănăstire pe monahul „Teodor”. Însă, dupa doi ani el a decedat și abia atunci toți frații au văzut ca el era de fapt femeie.

Un înger al Domnului i-a descoperit atunci egumenului taina despre Sfânta Teodora. După moartea acesteia, soțul Teodorei a ales să viețuiască pustnicește în chilia soției lui până la moarte. Sfânta Teodora din Alexandria s-a mutat la Domnul în anul 490, potrivit creștinortodox.ro.

Tot astăzi, creștinii ortodocși în prăznuiesc și pe Cuviosului Eufrosin bucătarul.

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Teodora, duhul tău.

Cu sihăstrie ţi-ai luminat sfinţita ta podoabă şi te-ai adus ca un prinos lui Dumnezeu Celui Ce S-a Întrupat, Sfântă Teodora de Dumnezeu insuflată; şi luând de la Dânsul dar de tămăduiri, goneşti negura bolilor, fericită şi te rogi ca să ne mântuim toţi cei ce te lăudăm pe tine.

Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre. Amin!”.