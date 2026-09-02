România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro din programul SAFE, însă banii nu vor fi împărțiți automat între cele 35 de proiecte incluse în planul național de investiții. Guvernul României arată că finanțarea este legată de ritmul în care sunt implementate proiectele și de achizițiile derulate de instituțiile responsabile.

Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro obținută de România prin programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Banii au fost virați pe 26 august.

Avansul de 2,5 miliarde de euro nu ajunge direct la companiile care participă la proiectele din Planul SAFE. Instituțiile publice responsabile trebuie să deruleze achizițiile și să implementeze investițiile, iar cheltuielile efectuate vor sta la baza justificării sumelor primite prin mecanismul european.

„Finanţarea efectivă a proiectelor nu se realizează prin distribuirea automată a prefinanţării de 2,5 miliarde de euro către companii”, potrivit Direcţiei de Comunicare şi Relaţii cu Presa de la Cancelaria Prim-Ministrului.

Astfel, nu există în acest moment o listă prin care suma primită să fie împărțită în mod direct între companii și investiții individuale.

Contractele de achiziții aferente Planului SAFE sunt finanțate inițial de instituțiile responsabile, prin creditele alocate de la bugetul de stat. Ulterior, cheltuielile eligibile efectuate în perioada de implementare vor sta la baza justificării finanțării europene.

„Cheltuielile astfel efectuate pe durata implementării Planului, până la 31 decembrie 2030, cu respectarea legislaţiei în vigoare stau la baza justificării sumelor împrumutului. În consecinţă, nu există o defalcare a prefinanţării de 2,5 miliarde de euro pe companii şi investiţii punctuale. Beneficiarii contractuali şi plăţile aferente rezultă din implementarea fiecărui proiect şi din derularea procedurilor şi contractelor de achiziţie de către instituţiile responsabile”, potrivit sursei.

În aceste condiții, ritmul în care autoritățile pregătesc și derulează procedurile de achiziție devine esențial pentru utilizarea fondurilor.

Planul de investiții al României cuprinde 35 de proiecte, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată domeniilor de apărare și securitate.

Aproximativ 75% din valoarea planului este direcționată către achiziția de echipamente militare, proiecte pentru ordine publică și apărare civilă. Restul de aproximativ 25% este destinat infrastructurii de transport rutier de interes național.

Printre investițiile de infrastructură se află proiecte care urmăresc conectarea Moldovei la marile coridoare europene de transport, precum tronsoanele Pașcani–Suceava–Siret și Târgu Neamț–Iași–Ungheni.

Cele 16,7 miliarde de euro nu sunt puse la dispoziția României integral și fără condiții. Ministerul Finanțelor a explicat că accesarea fondurilor se face etapizat, în funcție de îndeplinirea unor obiective asociate proiectelor și achizițiilor.

„Finanţarea totală nu este însă acordată integral şi necondiţionat de la început”, arată Ministerul Finanţelor (MF) într-un comunicat de presă publicat pe 26 august, data obţinerii avansului de 2,5 miliarde de euro.

Instituția explică faptul că următoarele tranșe depind de progresul proiectelor și de respectarea calendarului asumat de autorități.

„Sumele SAFE sunt puse la dispoziţia României în tranşe, iar accesarea lor este legată de îndeplinirea unor jaloane asociate proiectelor şi achiziţiilor asumate prin Planul de investiţii. Acest mecanism oferă României atât acces la finanţare, cât şi o disciplină clară de implementare: proiectele trebuie să avanseze conform calendarului şi angajamentelor asumate pentru ca următoarele tranşe să poată fi accesate”, explică reprezentanţii MF.

Gestionarea fondurilor acordate României prin SAFE revine Ministerului Finanțelor. Cancelaria Prim-Ministrului are responsabilitatea coordonării generale a Planului, în timp ce ministerele care beneficiază de finanțare se ocupă de proiectele și achizițiile din domeniile proprii.

Printre instituțiile implicate se numără Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază că fondurile trebuie transformate în investiții concrete și că fiecare etapă a finanțării este condiționată de progresul proiectelor.

„SAFE ne permite să răspundem simultan mai multor nevoi strategice: să creştem capacitatea de apărare a României, să dezvoltăm industria şi tehnologia din sectoarele de securitate şi să accelerăm infrastructura esenţială. Dar accesul la finanţare vine şi cu o responsabilitate foarte clară. Fiecare tranşă următoare depinde de îndeplinirea jaloanelor asumate. Trebuie să transformăm aceste resurse în proiecte realizate, contracte implementate şi investiţii care rămân în economia României”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Comisia Europeană vede prefinanțarea ca pe un instrument care poate accelera investițiile României în domeniul apărării și poate susține modernizarea capacităților militare.

Reprezentanții Comisiei Europene arată că „prefinanţarea va ajuta România să accelereze investiţiile prioritare în domeniul apărării, să îşi întărească rezilienţa şi să îşi modernizeze capabilităţile militare în conformitate cu obiectivele europene comune”.

Accesul la întreaga sumă de 16,7 miliarde de euro depinde însă de îndeplinirea condițiilor stabilite în cadrul programului.

„Vor urma şi alte plăţi, pe măsură ce sunt îndeplinite jaloanele convenite şi implementarea”, au transmis reprezentanţii Comisiei Europene.