Cum să vopsești ouălele natural. Ceaiurile din plante pot colora mai ceva ca vopseua

Multe dintre vopselurile de ouă sunt pline de coloranți și ingredinte artificiale. Gospodinele care vor să profite de ingredintele naturale pentru a colora ouăle de Paști au la dispoziție mai multe variante.

Există mai multe ingredinte naturale care pot colora ouăle în diferite nuanțe. Astfel se pot folosi: ceapă roșie, turmeic, sfeclă roșie, spanac, și chiar cafea pentru vopsirea naturală. Pașii de urmat sunt destul de simpli. Spre exemplu pentru culoarea roție maro s evor folosi coji de ceapă roșie. Cu cât mai multe cu atât culoarea va fi mai intensă.

Pentru a obține vopseaua puneți cojile de ceapă într-o cratiță în care adăugați două linguri de oțet. Lăsați la fiert timp de 20-30 de minute. Când apa s-a colorat bine, puneți ouăle în cratița respectivă. De preferat ar fi ca acestea să fie la temperatura camerei nu scoase din frigider. Le lăsați pe foc timp de 10 minute. Pentru o culoare mai aprinsă le veți lăsa în apa colorată până dimineața.

În cazul în care doriți ca ouălele să aibă coloarea roz/mov puteți să apelați la suc de sfeclă roție sau suc de afine. Procedeul este același. Întâi fierbeți sfecla sau sucul de afine cu oțet ca mai apoi să puneți și ouălele. Pentru culoarea verde puteți folosi ceaiul verde sau spanac. Pentru culoarea albastră se poate folosi varză roșie pe care o tocați mărunt.

De asemea pentru maro închis puteți folosi cafea sau ceai negru. Procedeul este același ca cel menționat mai sus. Iar dacă vreți intesitatea culorii folosiți o cantitate mai mare de produse vegetale și lăsați în apă ouăle peste noapte.

Pentru finisare, scoateți ouăle din apă și lustruiți-le puțin cu slănină sau cu ulei pentru a străluci. Dacă doriți model pe ouă, aplicați frunzulițe de pătrunjel pe ou, introduceți-l într-un ciorap de damă fin, legați strâns și apoi fierbeți-l în vopsea. Ulterior eliminați ciorapul și frunzele în cauză.