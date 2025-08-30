Social Cum să cureți peștele rapid și fără să faci mizerie în bucătărie







Curățarea peștelui este una dintre cele mai dificile etapele din bucătărie și, de multe ori, cea care îi face pe oameni să evite peștele proaspăt. Procesul este perceput ca fiind complicat și plin de mizerie, dar există metode simple prin care totul poate fi făcut mai rapid și mai curat.

Este important ca peștele să fie curățat imediat după ce a fost cumpărat, pentru a-și păstra prospețimea. Înainte de începerea procesului, peștele se clătește cu apă rece, ceea ce face ca solzii să se desprindă mai repede și să nu sară peste tot în bucătărie.

Pentru îndepărtarea solzilor se poate folosi un cuțit cu lama lată, tras ușor în direcția opusă creșterii acestora. O variantă practică este și utilizarea unui dispozitiv special de curățat pește, care se găsește în multe magazine.

Peștele poate fi curățat direct în chiuvetă, sub un jet slab de apă rece, sau într-o pungă de plastic suficient de mare. Astfel, solzii nu mai sar în jur și bucătăria rămâne curată.

După ce solzii au fost îndepărtați, următorul pas este eviscerarea. Cu un cuțit bine ascuțit se face o tăietură pe burtă, de la baza capului până spre coadă. După acest pas, peștele este curățat la interior, apoi se se spală bine cu apă rece, atât la exterior, cât și în interior.

După ce a fost curățat și spălat bine, peștele se poate tăia în funcție de rețeta dorită. Capul, coada și oasele pot fi păstrate pentru supă sau ciorbă, iar fileurile, desprinse cu atenție de pe coloană, se pot folosi la prăjit, gătit pe grătar sau la cuptor.

De asemenea, din bucățile mai mici se pot pregăti saramură, escabeche, ceviche sau pește pane, preferat în bucătăria românească.