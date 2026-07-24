Cum pregătești acasă cel mai gustos porumb copt

Vara este sezonul porumbului, iar pentru mulți români acesta rămâne una dintre gustările preferate. Fie că este cumpărat de la tarabele din stațiuni sau preparat acasă, porumbul fiert este nelipsit în această perioadă. Dacă pe plajă un singur știulete poate avea un preț destul de piperat, acasă poate fi pregătit cu ingrediente puține și costuri reduse.

Pentru patru porții aveți nevoie de următoarele ingrediente:

4 știuleți de porumb fierți

80-100 g unt moale

2 căței de usturoi (opțional)

sare, după gust

piper proaspăt măcinat

1 linguriță boia dulce sau afumată

pătrunjel verde tocat mărunt

30-40 g parmezan ras (opțional)

Curățați porumbul și fierbeți-l în apă până când boabele devin fragede. Timpul de fierbere diferă în funcție de cât de tânăr este porumbul, însă în general este cuprins între 20 și 40 de minute.

După fierbere, lăsați știuleții să se scurgă bine de apă și să se răcească ușor.

Amestecați untul moale cu usturoiul, sarea, piperul, boiaua și pătrunjelul. Ungeți fiecare știulete pe toate părțile cu acest amestec, astfel încât untul să pătrundă printre boabe.

Așezați porumbul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dacă doriți un gust mai intens, presărați deasupra parmezan ras înainte de introducerea în cuptor.

Coaceți porumbul timp de 10-15 minute la 200 de grade Celsius, apoi porniți funcția grill pentru încă 2-3 minute, până când suprafața capătă o culoare aurie.

Porumbul este cel mai gustos atunci când este servit fierbinte, imediat după ce a fost scos din cuptor. Poate fi consumat ca gustare, alături de o salată de sezon sau ca garnitură pentru preparate la grătar.

Dacă vă rămâne porumb după masă, acesta poate fi păstrat într-o caserolă cu capac, la frigider, timp de 2-3 zile. Boabele pot fi desprinse ușor de pe știulete și folosite ulterior în diverse preparate.