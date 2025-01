Social Cum poți merge ieftin în vacanță cu trei copii







Familiile cu trei copii se gândesc încă de pe acum unde să meargă în vacanța de vară. Orice destinație populară cum ar fi: Spania, Italia, Franța, Croația, este foarte costisitoare pentru o familie numeroasă, intr-atât încât trebuie „să-ți vinzi un rinichi”.

Vacanța de vară pentru o familie cu trei copii poate fi exorbitantă

Cheltuielile zilnice și concediile sunt ambele în creștere de pe o zi pe alta.

În noiembrie 2024, inflația din România a crescut la 5,11%, din cauza creșterii prețurilor la alimente, produse nealimentare și serviciilor. Peste toate acestea, voucherele de vacanță au fost reduse și ele la 800 de lei, cu condiția ca angajatorii să facă o coplată de 800 de lei.

Cetățenii au constatat că și în străinătate prețurile vacanțelor sunt în continuă creștere.

Cum aș putea să merg în vacanță la mare cu 3 copii și să nu-mi vând un rinichi

Un membru al unui grup de călătorii de pe Facebook a atras atenția că prețurile pentru vacanța de vară sunt exorbitante și a cerut sfaturi. El a întrebat: „cum aș putea să merg în vacanță la mare cu 3 copii și să nu-mi vând un rinichi?”

„Orice locație pun (Spania, Italia, Franța, Croația cele cu care putem merge cu mașina) doar cazarea ne costă pt 9 nopți aproximativ 2000 euro... Și am căutat... (Booking, Airbnb,diverse site-uri, direct la unii proprietari...). Cu avionul e scump... 5 bilete, deci e exclus... (destinații cum e Grecia, Turcia, pe insule...). Dacă selectez 2 adulți și 2 copii e jumătate prețul la tot ce am căutat. Cum pun un bebe de 3 ani... Cum prețul se dublează!”, afirmă acesta.

Sfaturi și ponturi pentru vacanța de vară

Sfaturile și ponturile celorlalți membri de pe grup nu au întârziat să apară.

Alexandra îi recomandă contactarea directă a proprietății: „De multe ori algoritmul Booking nu e foarte isteț”.

Cristian i-a recomandat și alte destinații, pe lângă cele foarte cunoscute: „Pe lângă Spania, Italia, Franța, Croația (destinații scumpe unde cazarea 2 adulți + 3 copii la 200 euro / noapte e ceva firesc), aveți și Albania, Bosnia-Herțegovina, Polonia etc.”

Mihaela, o altă membră, susține că,prețurile din Croația s-au mărit în ultimii doi ani îngrozitor: „Sunt prețuri peste Germania.”

Vacanța poate costa diferit în funcție de zonă

Bogdan o contrazice, afirmând că în orice destinații găsești și oferte bune: „depinde de zonă, dar eu și acum găsesc prețuri ok la cazări, evident depinde de zone dar pot găsi lejer sub 300 lei pe noapte un apartament ...chiar găsisem unul în Makarska cred sub 2.500 lei în iunie pt 13 nopți .

Și anul trecut am fost în Croația, într-adevăr în Pag, a fost mai ieftin (200 lei pe noapte), iar în Brac am plătit vreo 300 și ceva de lei pe noapte cred.”

Mihaela i-a răspuns spunând, că s-a referit la creșterea prețurilor din destinațiile populare precum Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, chiar și Pola: „Sigur că sunt multe locuri mai ieftine în locații mai mici. Depinde de ce vrea să vadă fiecare. Mie astea mi se par că acoperă majoritatea pretențiilor. Dacă e vorba doar de soare, șezlong și o piscină nici nu trebuie să bați atâta drum.”

În afara scumpirilor nu a rămas nici Grecia, conform Mariei, dar Bogdan răspunde din nou: „depinde de zone. Acum 2 ani pe o camera în Lefkada am dat și 40 euro, ce-i drept era la munte dar nu m-a interesat pt că priveliștea era superba și oricum ne-am plimbat cu mașina, deci nu m-a interesat să fiu la 3 pași de mare.

Trebuie căutat dar sigur se mai găsesc și prețuri ok, ce-i drept în Kefalonia am dat 60-80 euro pe noapte. În insule poate fi mai scump decât pe continent.”

Ponturi pentru rezervările pe Booking

Referindu-se la rezervările de pe Booking, Ramona a venit cu un pont: „am pățit și noi așa dacă puneam copilul, care acum are 2 ani și 4 luni.

Procedați așa: verificați în politica proprietății până la ce vârstă acceptă gratuit copilul, iar dacă se încadrează nu îl puneți la rezervare. După ce rezervați pentru restul 4, dați mesaj și spuneți că aveți și un copil de 3 ani care doarme cu dvs.

Ei vor accepta fără probleme. Am făcut așa la orice cazare. Chiar și când luam prin agenție doamna proceda la fel, căci dacă punea copilul (care avea și sub 1 an pe atunci) îi dădea la căutare numai camere triple sau apartamente. Ceea ce noi nu doream.”