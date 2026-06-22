Ministerul Justiției a dat startul înscrierilor pentru examenul de atribuire a calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Instalații pentru construcții”. Concursul este programat pentru data de 23 septembrie 2026 și se va desfășura la București.

Persoanele interesate își pot depune dosarele până la 31 iulie 2026, inclusiv, fie direct la Ministerul Justiției, fie la birourile locale pentru expertize judiciare din cadrul tribunalelor, prin poștă, curier sau prin mijloace electronice.

Potrivit anunțului publicat de Ministerul Justiției, examenul va consta într-o probă scrisă tip grilă, formată din 100 de întrebări. Dintre acestea, 60 de întrebări vor verifica nivelul de pregătire profesională al candidaților în specializarea pentru care susțin examenul, precum și cunoașterea legislației specifice domeniului.

Alte 40 de întrebări vor viza normele privind expertiza tehnică judiciară, prevederile relevante din Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală, precum și drepturile și obligațiile experților tehnici judiciari.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină minimum nota 6. Totodată, este necesară acumularea a cel puțin 40 de puncte la partea de specialitate și minimum 20 de puncte la secțiunea dedicată legislației și procedurilor judiciare.

Perioada de înscriere și modalitățile de depunere a dosarului

Înscrierile sunt deschise în perioada 11 iunie – 31 iulie 2026.

Dosarele pot fi depuse:

la sediul Ministerului Justiției din București;

la birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor;

prin servicii poștale sau curierat;

online, prin Punctul de Contact Unic Electronic sau la adresa de e-mail dedicată examenului.

Candidații care aleg transmiterea electronică trebuie să țină cont că dimensiunea totală a documentelor atașate nu poate depăși 20 MB.

Dosarul de înscriere trebuie să includă cererea de participare, copia actului de identitate, diploma de studii, documente care atestă experiența profesională de minimum trei ani în specialitate, certificatul de cazier judiciar sau acordul pentru obținerea acestuia de către Ministerul Justiției, recomandarea privind buna reputație profesională și socială, fișa de aptitudine emisă de medicul de medicina muncii, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și dovada plății taxei de înscriere.

Pentru cetățenii din alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sunt prevăzute documente suplimentare privind recunoașterea studiilor și cunoașterea limbii române.

Participarea la examen este condiționată de plata unei taxe de 1.000 de lei. Aceasta poate fi achitată fie la casieria Ministerului Justiției, fie prin transfer bancar în contul instituției.

Reprezentanții ministerului atrag atenția candidaților să completeze corect datele de identificare la efectuarea plății, pentru a evita eventuale probleme de procesare.

După încheierea perioadei de înscriere, Ministerul Justiției va analiza documentele depuse de candidați și va verifica îndeplinirea condițiilor de participare.

Rezultatele acestei etape vor fi afișate la data de 27 august 2026, urmând ca examenul propriu-zis să se desfășoare aproape o lună mai târziu, pe 23 septembrie.