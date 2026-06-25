Accesul neautorizat la conturile de social media este o problemă tot mai des întâlnită, mai ales în contextul în care platformele gestionate de Meta sunt folosite zilnic de miliarde de oameni. În multe cazuri, utilizatorii nu își dau seama imediat că le-a fost spart contul, deoarece semnele pot apărea treptat.

Unul dintre cele mai evidente semne este apariția unor activități pe care nu le-ai făcut. Pe Messenger pot apărea conversații trimise fără acordul tău sau mesaje citite pe care nu le-ai deschis niciodată.

În același timp, pe Facebook pot exista reacții sau comentarii pe care nu îți amintești să le fi publicat. În multe situații, atacatorii folosesc contul pentru a trimite linkuri suspecte sau pentru a încerca să obțină acces la alte conturi.

Un alt semn la care merită să fii atent este apariția notificărilor privind conectări din locuri pe care nu le recunoști. Dacă Facebook îți arată că cineva s-a autentificat dintr-un alt oraș sau chiar dintr-o altă țară, deși tu nu ai fost acolo și nu ai încercat să intri în cont, este posibil ca o altă persoană să îți folosească datele de acces.

Uneori, în istoricul contului pot apărea conectări de pe telefoane, tablete sau laptopuri pe care nu le recunoști. Deși există situații în care locația afișată nu este exactă, mai ales din cauza modului în care funcționează rețelele de internet, astfel de notificări nu ar trebui ignorate dacă apar în mod repetat sau sunt însoțite de alte activități suspecte în cont.

Atunci când o altă persoană obține acces la cont, una dintre primele acțiuni poate fi modificarea datelor de securitate. Astfel, adresa de e-mail sau numărul de telefon folosite pentru recuperarea contului pot fi înlocuite fără ca titularul să își dea seama imediat, ceea ce îngreunează recuperarea accesului.

În unele situații sunt schimbate și parola, limba utilizată pe platformă sau anumite setări de confidențialitate.

Dacă observi că nu te mai poți conecta brusc la cont, deși parola este corectă, acesta poate fi un semn clar că datele de acces au fost schimbate. În alte situații, contul poate fi deconectat automat de pe toate dispozitivele.

Dacă observi astfel de semne, este recomandat să schimbi imediat parola contului. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă folosirea unei parole puternice, diferite de cele utilizate pentru e-mail, aplicații bancare sau alte conturi online, pentru a limita riscul ca accesul neautorizat să se extindă și asupra altor servicii.

În același timp, este important să verifici lista dispozitivelor conectate la cont și să le deconectezi pe cele pe care nu le recunoști. Activarea autentificării în doi pași oferă un plus de siguranță, deoarece accesul nu se mai face doar cu parolă, ci și cu un cod suplimentar.