Tribunalul Iași a obligat Casa Județeană de Pensii să recunoască aproape 35 de ani de activitate în condiții speciale pentru un fost angajat din domeniul siguranței feroviare.

Instituția trebuie să emită o nouă decizie de pensionare, să achite drepturile restante actualizate cu inflația, dobânzi și cheltuieli de judecată, potrivit soluției pronunțate la 8 octombrie 2026.

Pensionarul Cornel Nedelcu a contestat decizia de pensionare emisă de Casa Județeană de Pensii Iași la 3 aprilie 2026. Instanța i-a admis contestația în primă instanță și a stabilit că perioada 1 aprilie 1991 – 17 februarie 2026 trebuie valorificată integral ca stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă.

Hotărârea se bazează pe prevederile Legii nr. 360/2023, menționate în soluția instanței. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pe lângă recalcularea pensiei, instituția a fost obligată să achite drepturile cuvenite începând de la 17 februarie 2026, data indicată drept moment al depunerii cererii de pensionare. Sumele trebuie actualizate în funcție de indicele inflației până la plata efectivă.

De asemenea, Casa Județeană de Pensii Iași trebuie să plătească dobânda legală penalizatoare aferentă drepturilor restante, calculată de la scadență până la achitarea acestora.

Instanța a stabilit și plata sumei de 3.000 de lei către pensionar, reprezentând cheltuieli de judecată, inclusiv onorariul avocatului.

Potrivit informațiilor prezentate în cazul respectiv, pentru perioadele lucrate în condiții speciale se acordă un spor de 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate eligibilă. Aplicat unui stagiu de aproximativ 35 de ani, calculul ar însemna 17,5 puncte suplimentare.

La o valoare de referință a punctului de 81 de lei, suma ar ajunge la aproximativ 1.417,50 lei lunar. Calculul este orientativ și nu reprezintă cuantumul oficial al pensiei recalculate, care depinde de aplicarea efectivă a legislației și de datele din dosarul de pensionare.

Cazul se înscrie într-o serie de litigii dintre pensionari și casele de pensii, în care sunt contestate recunoașterea perioadelor lucrate în condiții speciale și modul de stabilire a drepturilor.