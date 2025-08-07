EVZ Special Cum își tratează românii afecțiunile articulare? Dr. Daniela Ene: „Tehnicile de trosnire a oaselor nu sunt sigure” Video







În cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Capital de sănătate”, difuzat pe canalul YouTube „HAI România”, dr. Daniela Ene, fiziokinetoterapeut și osteopat cu o vastă experiență în domeniu, a explicat care sunt riscurile abordărilor terapeutice superficiale. Specialistul invitat de Sorin Andreiana, redactorul șef al revistei Capital, a detaliat ce poate și trebuie să facă, cu adevărat, un osteopat.

Dr. Daniela Ene susține că mulți români asociază automat osteopatia cu tehnicile de „trosnire a oaselor”. O asociere greșită susține specialistul, deoarece osteopatia este o formă de abordare și de înțelegere a organismului mult mai globală. „Vede corpul nu numai ca un sistem osteoarticular. Îl vede și ca un sistem endocrinologic, neurologic, circulator, limfatic, digestiv, respirator. Adică vede interconexiunile și condiționările dintre toate sistemele și aparatele. Și felul în care corpul le utilizează, cum se prioritizează și se condiționează unele pe celelalte. Corpul poate să creeze durerea ca pe un indicator, ca pe un senzor care semnalează mici disfuncții pe alocuri”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, prin înțelegerea modului în care funcționează toate aceste sisteme, osteopatul poate traduce mesajul dureros transmis de corp.

Dr. Daniela Ene afirmă că în numeroase cazuri ineficiența tratamentelor vine dintr-o abordare greșită. „În general, se pleacă de la ideea că o articulație nu mai stă corect. Și atunci terapeutul vine și o pune cu mâna. Dar este o abordare superficială, de începător, și ușor naivă. Pentru că, dacă am o malpoziție pe suprafețele articulare, organismul, care este un sistem complex extrem de deștept, a ales asta pentru că avea nevoie de ea”, a punctat medicul.

Astfel, problema articulară reclamată poate fi consecința unor alte sisteme care au nevoie să fie într-o anumită tensiune. Sau pentru ca să protejeze sistemul digestiv, de echilibru antigravitațional etc. „Și astfel duce articulația aceea să slujească unui sistem care este prioritar pentru corp. Faptul că tu vii și negociezi cu articulația, muncitorul necalificat al organismului, adică faci tehnica aceea, nu ține. Pentru că articulația va fi prima care va trebui să renegocieze ca poziția să revină la loc”, a specificat osteopatul.

Specialistul afirmă că dacă se intervine, dar nu se rezolvă cauza principală și prioritatea corpului, problema revine rapid. Rearanjările articulare făcute prin tehnici de chiropractică „sunt acele corecții făcute ușor mai agresiv prin crack-uri. Noi le numim trust-uri și scot acel zgomot specific”, precizat specialistul.

Acesta susține însă că eficiența lor nu este garantată. „Din păcate, trosnirea de oase nu este sigură. Este un fel de fascinație a acelui zgomot. Pe care o au atât terapeuții, cât și pacienții. Sunt mulți pacienți care vin și cer acest lucru. Și au senzația că dacă aud zgomotul acela s-ar elibera. Este doar folclor, acel zgomot nu este eliberator. Și trosnirea nu este, neapărat, un deblocator de țesut, de articulații. Și, în niciun caz, un eliberator magic de durere”, a subliniat dr. Daniela Ene.

Specialistul și-a argumentat punctul de vedere prin varietatea extinsă de simptome pe care o poate genera o afecțiune precum cea de colon iritabil.

„De exemplu, când colonul este iritat și balonat, persoana poate să vină cu diverse simptome. Poate să vină cu o lombalgie, o durere de mijloc. Poate să iradieze pe picior sau poate că nu. Poate să vină cu o durere de șold sau de genunchi. Poate să vină cu o durere de umăr sau cervicală. Pentru că un abdomen când este foarte balonat nu-i mai permite diafragmului să coboare. Pacientul nu are o respirație eficientă, și atunci își va folosi musculatura gâtului și a umerilor ca inspiratori accesori”, a detaliat dr. Daniela Ene.

Medicul a specificat că osteopatia oferă tehnici în astfel de cazuri care ajută fiziologia corpului să funcționeze mult mai bine.

Ediția integrală a podcastului „Capital de sănătate” ce a avut-o ca invitată pe dr. Daniela Ene poate fi vizionată aici.