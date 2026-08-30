Cum înveți să-ți aranjezi singur barba și cât te costă, de fapt

Tot mai mulți bărbați renunță la drumurile regulate la frizerie și aleg să-și aranjeze barba acasă. Motivul este simplu: economisesc timp și bani, iar după puțină practică rezultatul poate fi la fel de bun ca la salon. Întrebarea este cum începi și ce investiție presupune.

Primul pas este dotarea minimă. Ai nevoie de o mașină de tuns sau un trimmer bun, o foarfecă de precizie, un pieptene pentru barbă și o oglindă cu lumină suficientă. Un kit decent costă, în general, între 200 și 500 de lei.

Cea mai importantă piesă este aparatul de tuns: modelele din gama 150–350 de lei oferă deja piepteni-ghid clari și autonomie bună. Foarfeca și pieptenele completează setul pentru detaliile fine, iar un ulei sau balsam de barbă ajută la aspectul final.

Învățarea se face treptat. La început este recomandat să lucrezi cu o lungime medie, folosind pieptenele-ghid al mașinii, și să uniformizezi toată barba. Conturul este partea mai delicată.

Linia de pe obraji se trasează respectând forma naturală sau ușor rotunjită, iar pe gât regula practică este să lași aproximativ unu-două degete deasupra mărului lui Adam și să cureți tot ce rămâne sub această limită.

Mustața și colțurile se ajustează la final, cu foarfeca sau cu capătul de precizie al trimmerului.

Greșeala frecventă este graba. Este mai bine să tunzi mai rar la început și să corectezi treptat decât să scurtezi excesiv din prima. Barba se lucrează pe păr curat, iar mișcările se fac de obicei în sensul creșterii firului. Tutoriale video pe YouTube ajută mult: privitul unui demonstrații clare de contur face diferența între un rezultat acceptabil și unul reușit.

Din punct de vedere financiar, calculul este favorabil. La frizerie, aranjatul bărbii costă frecvent între 40 și 100 de lei, în funcție de oraș și de local. Pentru cine merge o dată la două-trei săptămâni, suma anuală poate depăși ușor 800–1.500 de lei. Kitul de acasă se amortizează, așadar, în câteva luni.

Pe termen lung, avantajul nu este doar banii. Capătă autonomă și control asupra stilului. Cu răbdare și instrumente potrivite, aranjatul bărbii acasă devine o rutină simplă, iar vizitele la frizerie rămân opționale, nu obligatorii.