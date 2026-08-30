Tot mai mulți bărbați care au slăbit cu ajutorul medicamentelor pentru controlul greutății, inclusiv terapiile GLP-1, apelează la chirurgie estetică pentru a corecta excesul de piele, pierderea volumului facial sau modificările apărute după scăderea rapidă în greutate, arată o analiză Reuters.

Fenomenul este observat în clinicile de chirurgie plastică din Statele Unite și reflectă o schimbare mai amplă în atitudinea bărbaților față de procedurile estetice.

Medicii intervievați de Reuters spun că medicamentele pentru slăbit, rețelele sociale și schimbarea percepțiilor despre masculinitate contribuie la creșterea numărului de pacienți de sex masculin.

Mark, un specialist în tehnologie în vârstă de 57 de ani din Hoboken, New Jersey, a urmat timp de cinci ani tratamente pentru obezitate. A folosit mai întâi Wegovy, produs de Novo Nordisk, apoi Zepbound, de la Eli Lilly, și a slăbit aproximativ 23 de kilograme.

După pierderea în greutate, a observat însă că fața sa își pierduse o parte din volum. În aprilie, a ales un deep-plane facelift, o procedură prin care sunt repoziționate structurile mai profunde ale feței, inclusiv mușchii și grăsimea.

Chirurgul său, Sean Alemi, specialist în chirurgie plastică facială din New York, a declarat pentru Reuters că numărul pacienților bărbați tratați de el s-a dublat aproximativ în ultimii unu-doi ani.

Potrivit medicului, majoritatea bărbaților care au ajuns recent în cabinetul său slăbiseră înainte, cel mai frecvent cu ajutorul terapiilor GLP-1.

Femeile reprezintă în continuare majoritatea pacienților care apelează la tratamente estetice, însă cererea din partea bărbaților este în creștere.

Datele American Society of Plastic Surgeons arată că bărbații au efectuat aproximativ 1,7 milioane de proceduri estetice în 2024, incluzând atât operații, cât și tratamente minim invazive, precum procedurile cu laser sau injecțiile cu Botox.

Numărul a crescut cu 2,7% față de anul precedent.

Peste 98.000 dintre proceduri au fost intervenții chirurgicale. Printre cele mai frecvente s-au numărat operațiile la nivelul pleoapelor, liposucția și abdominoplastia.

Președintele American Society of Plastic Surgeons, Dr. Bob Basu, a declarat că, în primul trimestru din 2026, aproape 70% dintre bărbații care au trecut prin intervenții chirurgicale estetice aveau un istoric de utilizare a medicamentelor GLP-1.

Creșterea utilizării medicamentelor pentru slăbit în rândul bărbaților contribuie la acest fenomen.

Potrivit datelor GoodRx citate de Reuters, bărbații au reprezentat 28,3% dintre rețetele pentru medicamente de slăbit eliberate în 2026. Cu patru ani înainte, proporția era de 18,3%.

Medicii spun că motivele diferă în funcție de vârstă.

Bărbații mai tineri caută adesea proceduri care să elimine excesul de piele și să îmbunătățească aspectul fizic după pierderea unei cantități mari de kilograme.

Pacienții mai în vârstă sunt mai preocupați de efectele slăbirii asupra feței și gâtului, unde pierderea rapidă în greutate poate accentua anumite semne ale îmbătrânirii.

Chirurgul plastician Rian Maercks, din Miami, a explicat pentru Reuters că unii pacienți ajung să își reevalueze aspectul fizic după o transformare amplă a stilului de viață.

Un bărbat care nu s-ar fi gândit anterior la chirurgia plastică poate pierde zeci de kilograme, începe să facă sport, își schimbă garderoba și devine mai atent la diferența dintre noua sa condiție fizică și modificările corporale rămase după perioada în care avea o greutate mai mare, a arătat medicul.

Maercks a declarat că aproximativ 60% dintre pacienții săi sunt acum bărbați, față de 30%-40% în anul anterior.

Walter Barrientos, un șofer de camion în vârstă de 45 de ani din Lancaster, California, a participat la un studiu clinic pentru retatrutide, un medicament experimental dezvoltat de Eli Lilly.

El a slăbit în total aproximativ 29,5 kilograme și a ajuns la o greutate de circa 89 de kilograme.

După transformarea fizică, Barrientos a ales să facă mai multe intervenții estetice, inclusiv o abdominoplastie și liposucție la nivelul abdomenului, flancurilor și pieptului.

„Vreau să pot merge la plajă sau la piscină, să-mi dau tricoul jos și să mă simt mai încrezător”, a declarat el pentru Reuters. „Voiam să mă simt foarte bine cu mine.”

Un alt pacient, Mohammad Warrad, în vârstă de 27 de ani, a apelat la o procedură de remodelare corporală după ce a folosit medicamente GLP-1. Antreprenorul din New York a spus că, după pierderea în greutate, proporțiile corpului său i se păreau neuniforme.

Chirurgia estetică rămâne însă costisitoare și, în general, nu este acoperită de asigurările medicale.

Potrivit American Society of Plastic Surgeons, onorariul mediu al chirurgului pentru reducerea sânilor la bărbați poate varia între 5.000 și 9.000 de dolari.

Un facelift poate ajunge la 19.000 de dolari doar pentru onorariul chirurgului. Costul final poate fi mai mare, deoarece se adaugă cheltuieli pentru anestezie, sala de operație și alte servicii medicale.

Pentru unii pacienți, aceste costuri sunt compensate de rezultatul obținut după transformarea fizică.

Mark a declarat că inițial a fost surprins de prețul intervenției, dar că nu regretă decizia luată.

Cererea nu se limitează la chirurgia plastică.

Medicii spun că pacienții care pierd rapid în greutate pot solicita și tratamente pentru pielea lăsată, pierderea volumului facial sau căderea temporară a părului.

Dr. Delila Foulad, dermatolog la UCLA Health, a explicat că scăderea rapidă în greutate poate provoca uneori o formă temporară de cădere a părului, declanșată de stresul fiziologic asupra organismului.

Pentru aceste probleme sunt utilizate tratamente precum minoxidilul și injecțiile cu plasmă bogată în trombocite. În același timp, mai multe companii dezvoltă noi terapii pentru tratarea căderii părului.

Reuters notează că Pelage, Veradermics și Cosmo dezvoltă tratamente în acest domeniu, iar un grup condus de Eli Lilly a investit în iunie 100 de milioane de dolari în compania Absci pentru dezvoltarea unui anticorp destinat tratării căderii părului.

Creșterea utilizării medicamentelor pentru slăbit modifică nu doar piața tratamentelor împotriva obezității, ci și profilul pacienților din clinicile estetice.

Pentru o parte dintre bărbații care au trecut printr-o pierdere importantă în greutate, transformarea nu se oprește la numărul de kilograme de pe cântar. Excesul de piele, modificările feței, distribuția grăsimii corporale sau problemele legate de păr au devenit motive suplimentare pentru a apela la proceduri medicale și estetice.

Medicii citați de Reuters estimează că interesul ar putea continua să crească pe măsură ce medicamentele pentru slăbit devin mai accesibile și apar noi variante de tratament.