Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că Adrian Veștea că nu are profilul potrivit pentru funcția de șef al Executivului.

Băsescu a dmai spus că nu vede în Adrian Veștea un lider capabil să reprezinte România la nivel european.

„Este o prestație de proastă calitate. Vă imaginați pe omul ăsta la Bruxelles între șefii de guvern? Sper din tot sufletul să nu formeze un guvern”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a ridicat semne de întrebare asupra perioadei dintre consultările de la Cotroceni și desemnare

Traian Băsescu a susținut că una dintre principalele nelămuriri privește intervalul dintre discuțiile purtate de președintele Nicușor Dan cu Adrian Veștea și anunțul oficial privind desemnarea acestuia.

Fostul președinte a făcut referire și la aparițiile publice ale lui Eugen Tomac din perioada respectivă, afirmând că situația i se pare neclară.

„Marea problemă aici este acest interval de la discuția președintelui cu Veștea și anunțul făcut duminică. În acest timp, Tomac era la televiziuni și vorbea despre formarea unei majorități. Aici ceva este dubios”, a declarat Băsescu.

Acesta a adăugat că nu se așteaptă să primească explicații despre ceea ce s-a discutat în acea perioadă.

Comentând posibilitatea ca desemnarea lui Adrian Veștea să fie considerată un nou eșec politic, Băsescu a afirmat că, din punct de vedere constituțional, procedura nu poate fi considerată consumată înainte de votul Parlamentului.

„Până când nu are loc primul vot în Parlament, nu se produce efectiv actul de a se considera că a început procesul de numire a noului guvern. Este o perioadă de tatonare a soluțiilor”, a declarat fostul președinte.

El a respins, de asemenea, ideea că decretul prezidențial de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier ar putea fi contestat la Curtea Constituțională.

Traian Băsescu l-a criticat și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre care a afirmat că a evitat să se expună în perioada negocierilor politice.

„A stat pitit vreo 20 de zile, iar acum a început să apară din nou pe culoare, așteptând să-i bage cineva un microfon în față”, a declarat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a comentat și scenariul în care Guvernul Veștea ar obține majoritatea parlamentară cu sprijinul unor aleși care au părăsit formațiunile pe listele cărora au fost aleși.

Fostul președinte a apreciat că o asemenea formulă ar transmite un semnal negativ despre capacitatea partidelor de a ajunge la un acord politic într-un moment dificil.

„Ar fi catastrofal ca un guvern să se însăileze din tot soiul de fărâmituri din zona extremistă sau din zona independenților. Ar fi jenant și ar arăta că partidele nu sunt capabile să depășească ambițiile personale pentru a rezolva o problemă de interes național”, a declarat Traian Băsescu.