Cum au ajuns fanarioții „să bage groaza” în Principatele Române vreme de un secol

Cum au ajuns fanarioții „să bage groaza” în Principatele Române vreme de un secol. Au trecut mai bine de două secole de la finalul epocii fanariote.

Istoricii s-au întrecut în catalogări una mai dură decât alta. Au fost unii care au găsit și calități unora dintre domnii veniți din Fanar sau Pera, cartiere economico-diplomatice ale Constantinopolului, la București.

Fanarioții  - o privire generală

Domniile fanariote care au debutat în primul sfert al secolului XVIII și au durat până în pri­mele două decenii ale secolului XIX au condus la o colabo­rare de facto a boierilor pământeni din Principatele Române extracarpa­tice. Asta, evident, după ce ce fusese­ră scoși de la masa marilor decizii de către domnitorii fanarioți sosiți cu suite­le lor puse, ca și ei, pe căpătuială.

Fanarioții din Moldova

Fanarioții vin în Moldova la 1711, după înfrângerea la Stănilești, pe Prut, a lui Dimitrie Cantemir. Fanarioții au condus până la 1821, deci 110 ani. Unii dintre domni, precum cei din familile Mavrocordat, Ipsilanti,Șuțu  au domnit și în Țara Românească.

Țara Românească și domnii din Fanar

Fanarioții din Țara Românească au fost mai spectaculoși ca domnie. Încep să vină la domnie după revocarea în 1716, a  lui Ștefan Cantacuzino, succesorul martirului Constantin Brâncoveanu.  Așadar, au fost 105 ani de domnii fanariote la București. Dacă Mavrocordat sau Giani-Ruset ori Ipsilanti au avut efecte pozitive în domniile lor, Hangerliu sau Caragea au fost domnitori profund negativi. Hangerliu a fost scurtat de cap iar Caragea a fugit la timp în Apus cu fiul și fiica sa, beizadelele Capitalei. A ajuns la Atena, la un moment dat, unde a și murit.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    18 octombrie 2025 la 12:43

    Mda, bine zis. Romanii au privit iintotdeauna cu 'groaza' civilizatia. Astazi e la fel .

