Bullyingul continuă să reprezinte o problemă în școlile din România, iar afișele de pe holuri și lecțiile de dirigenție despre comportamentul adecvat nu sunt suficiente pentru a preveni acest fenomen. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a inclus prevenirea violenței printre direcțiile avute în vedere pentru anul școlar 2026–2027, însă planul managerial nu prezintă un program dedicat exclusiv acestei probleme și nici obiective măsurabile pentru reducerea numărului de cazuri de bullying.

Documentul abordează și alte vulnerabilități ale sistemului de învățământ, printre care absenteismul, riscul de abandon școlar și dificultățile pe care unele unități de învățământ le întâmpină în gestionarea nevoilor elevilor.

Printre direcțiile prevăzute pentru anul școlar 2026–2027 se numără sprijinirea școlilor care se confruntă cu dificultăți, identificarea timpurie a elevilor aflați în situații de risc și dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și intervenție.

Planul managerial include și sesiuni de formare pentru profesorii diriginți, învățători și consilierii școlari, cu scopul de a preveni absenteismul și abandonul școlar.

Aceste măsuri ar putea ajuta personalul din școli să identifice mai devreme problemele care afectează participarea elevilor la cursuri și siguranța acestora. Totuși, documentul nu detaliază modul în care vor fi identificate și gestionate cazurile de bullying, ce proceduri vor urma școlile și cum vor fi evaluate rezultatele intervențiilor.

Prin urmare, direcțiile prezentate nu conturează un program anti-bullying cu obiective, responsabilități și indicatori de performanță clar definiți.

În viziunea pentru anul școlar 2026–2027, ISMB afirmă că urmărește construirea unei comunități educaționale în care fiecare copil să aibă șanse egale la învățare, iar fiecare școală să fie un spațiu sigur, modern și incluziv.

Obiectivele sunt formulate la nivel general, însă eficiența lor va depinde de măsurile concrete pe care unitățile de învățământ le vor aplica. Pentru ca aceste angajamente să producă rezultate, ar fi necesare responsabilități clar stabilite, proceduri de intervenție și criterii prin care să poată fi evaluată evoluția fenomenului.

În ceea ce privește bullyingul, ISMB face referire la „politici educaționale care susțin prevenirea violenței, a bullyingului în școli și a abandonului școlar”.

Formularea arată că prevenirea bullyingului este inclusă printre preocupările instituției. Cu toate acestea, pasajul nu descrie un program propriu al ISMB dedicat combaterii acestui fenomen și nici nu stabilește ținte concrete, precum reducerea numărului de incidente sau evaluarea periodică a măsurilor aplicate în școli.

Absenteismul reprezintă o altă problemă abordată în planul managerial și poate avea cauze diverse, de la dificultățile socioeconomice ale familiilor până la problemele de integrare în colectivul școlar.

Bullyingul poate contribui, la rândul său, la evitarea cursurilor, atunci când elevii se confruntă cu umilințe, intimidări sau agresiuni repetate. În astfel de situații, identificarea absențelor și intervenția timpurie pot ajuta școala să descopere probleme care altfel ar putea rămâne neobservate.

Cu toate acestea, planul managerial nu explică în detaliu cum vor fi investigate cauzele absenteismului și nici cum vor fi diferențiate situațiile în care acesta are legătură cu bullyingul de cele generate de alte dificultăți.

Deși ISMB include prevenirea violenței și a bullyingului printre direcțiile sale de acțiune pentru anul școlar 2026–2027, documentul nu oferă suficiente detalii despre intervențiile concrete care ar urma să fie aplicate.

Rămâne de urmărit dacă obiectivele generale vor fi completate prin proceduri clare de raportare a incidentelor, sprijin pentru elevii afectați, măsuri educaționale pentru cei care agresează și monitorizarea rezultatelor obținute.

În lipsa unor ținte măsurabile și a unor responsabilități explicit stabilite, eficiența măsurilor anti-bullying va putea fi evaluată cu dificultate. Pentru elevi și părinți, diferența dintre angajamentele din documente și siguranța reală din școli va depinde de felul în care aceste obiective se vor transforma în practici concrete.