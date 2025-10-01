Cum a scăpat Stelu de orice dosar penal și cu averea intactă. Dezvăluirile lui Dorin Cocoș

Omul de afaceri, Dorin Cocoș spune că Gheorghe Stelian, unul dintre cei implicați în dosarele ANRP a scăpat basma curată. Chiar dacă și el ar fi beneficiat de pe urma faptelor penale imputate lui Cocoș.

Fostul soț al Elenei Udrea, explică faptul că Stelu a avut o traiectorie cel puțin interesantă. Acesta spune că Gheorghe Stelian a fost folosit pentru îngropa anumite persoane. Practic din 2015, Stelu ar fi început să colaboreze în interes propriu. Ceea ce s-a demonstrat a fi util pentru el, mai ales financiar.

”Domnul Stelu care luase vreo 100 de milioane de euro nu a făcut nicio zi de pușcărie, nimic. Deci dânsul a fost optimizat începând cu 2015. Apoi s-a continuat procesul, mă rog, ce s-a continuat și ca să vă spun una și mai și. Asta că a scăpat de pușcărie este locul 1 și locul 1 bis este că lui domnul Stelu i s-a ridicat în timpul procesului sechestrul de pe toate terenurile”, a explicat Dorin Cocoș.

Mai mult, omul de afaceri spune că nu doar terenurile au scăpat de sechestru ci și banii pe care Stelu îi avea. ”Cine vrea să cerceteze poate să vadă. Inclusiv cele 6 milioane de euro pe care îi avea în cont au fost scoși de sub sechestru.

Ca să aibă săracu de pâine și de ce mai avea el nevoie pe acolo”, a mai explicat acesta. Cert este că dintre toți cei implicați în dosarele ANRP, inclusiv Alina Bica, Gheorghe Stelian a fost ferit de orice răspundere penală.

În cele din urmă și Cocoș a scăpat de unul dintre dosare pentru că s-au prescris faptele. Cu toate acestea, rămân niște enigme legat de Gheorghe Stelian care acum este un prolific om de afaceri.

Cine anume l-a ”optimizat”, care a fost scopul și mai ales, banii lui sunt curați? Desigur că cel puțin până acum, aceste întrebări par să fie retorice și să rămână așa.