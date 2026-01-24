Monden

Cum a scăpat Andreea Marin de burnout. Schimbarea pe care a făcut-o

Cum a scăpat Andreea Marin de burnout. Schimbarea pe care a făcut-o
Andreea Marin a explicat că a trecut prin niște momente extrem de complicate atunci când a intrat în burnout. Terapia, dar și schimbarea alimentației au fost cele care au ajutat-o să își revină.

Andreea Marin, schimbări majore

Oboseala cronică face ravagii și printre vedete. Una dintre cele care au avut de suferit de pe urma acestei afecțiuni este și Andreea Marin. Aceasta a explicat că recuperarea nu se face în 2-3 zile, ci că durează.

”Am ieșit foarte greu dinbournout. Cel mai complicat e să îți reglezi somnul. Niște luni de zile mi-a luat. Pentru că nu poți să dormi două zile și să te recuperezi. Am fost și la terapie și m-a ajutat enorm. M-a ajutat enorm să discut cu un om pregătit pe această direcție”, a explicat prezentatoarea.

Terapeutul i-a explicat că trebuie să se schimbe

 Moderatoarea a mai spus că unul dintre cei care și-a pus amprenta pe revenirea ei a fost terapeutul. ”Acesta mi-a explicat mecanismele. Pentru că eu nu pot să fac nimic dacă nu înțeleg. Adică dacă nu îmi explici mecanismele corpului cum funcționează și ce anume poate să facă o acțiune de-a mea, cum îmi poate influența corpul.

Andreea Marin

Andreea Marin .Sursa foto: Instagram

Că o acțiune a mea poate conduce la un anume rezultat care nu-mi convine sau nu-mi place. Iar că schimbi rezultatul trebuie să schimbi comportamentul”, a declarat la un podcast Andreea Marian.

Mâncarea, un aspect important

Pe de altă parte, prezentatoarea a spus cât de important a fost să modifice ceea ce mânca. ”Practic tot ce am făcut eu a fost să încerc și să continui că nu am ajuns în punctul ideal, deci încerc să schimb obiceiurile proaste din viața mea.

Și să le înlocuiesc cu obiceiuri bune, cum a fost cu hrana. Deci am datdulciurile, prăjelile și alte combinații nefaste și le-am înlocuit cu unele bune”.

