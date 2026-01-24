Cum a scăpat Andreea Marin de burnout. Schimbarea pe care a făcut-o

Andreea Marin a explicat că a trecut prin niște momente extrem de complicate atunci când a intrat în burnout. Terapia, dar și schimbarea alimentației au fost cele care au ajutat-o să își revină.

Oboseala cronică face ravagii și printre vedete. Una dintre cele care au avut de suferit de pe urma acestei afecțiuni este și Andreea Marin. Aceasta a explicat că recuperarea nu se face în 2-3 zile, ci că durează.

”Am ieșit foarte greu dinbournout. Cel mai complicat e să îți reglezi somnul. Niște luni de zile mi-a luat. Pentru că nu poți să dormi două zile și să te recuperezi. Am fost și la terapie și m-a ajutat enorm. M-a ajutat enorm să discut cu un om pregătit pe această direcție”, a explicat prezentatoarea.

Moderatoarea a mai spus că unul dintre cei care și-a pus amprenta pe revenirea ei a fost terapeutul. ”Acesta mi-a explicat mecanismele. Pentru că eu nu pot să fac nimic dacă nu înțeleg. Adică dacă nu îmi explici mecanismele corpului cum funcționează și ce anume poate să facă o acțiune de-a mea, cum îmi poate influența corpul.

Că o acțiune a mea poate conduce la un anume rezultat care nu-mi convine sau nu-mi place. Iar că schimbi rezultatul trebuie să schimbi comportamentul”, a declarat la un podcast Andreea Marian.

Pe de altă parte, prezentatoarea a spus cât de important a fost să modifice ceea ce mânca. ”Practic tot ce am făcut eu a fost să încerc și să continui că nu am ajuns în punctul ideal, deci încerc să schimb obiceiurile proaste din viața mea.

Și să le înlocuiesc cu obiceiuri bune, cum a fost cu hrana. Deci am datdulciurile, prăjelile și alte combinații nefaste și le-am înlocuit cu unele bune”.