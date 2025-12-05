Andreea Marin poartă și haine de acum 30 de ani. Slăbitul o ajută să facă economie la ținute

Andreea Marin a povestit la un podcast faptul că slăbitul a ajutat-o să facă economie la ținute și la bani. Aceasta a explicat că poartă haine și de acum 30 de ani.

Prezentatoarea a explicat că slăbitul a ajutat-o să își reorganizeze șifonierul. Aceasta a explicat că nu se sfiește să poarte haine și de acum 30 de ani. Mai ales că acum are alte priorități financiare.

”Știi ce bine îmi vin mie hainele de acum 30 de ani? Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată. De exemplu, dacă atunci când eram tânără cheltuiam ca orice fată pe prostioare de îmbrăcat, de încălțat, chestii de genul acesta, acum sunt mult mai cumpătată”, a explicat aceasta.

Ca orice femeie care are grijă de investiția ei și Andreea Marin își protejează hainele. Mai ales cele clasice care se pot întoarce oricând la modă. Drept urmare, prezentatoarea se bucură din plin că încape din nou în acele ținute.

”Eu sunt omul care are grijă de lucrurile sale și le păstrez în foarte bune condiții. În ultimii doi ani am slăbit 20 de kilograme. Știi cum îmi vin hainele de acum 30 de ani? Turnate. Le-am păstrat și cele care mai sunt la modă și azi le port”, a explicat prezentatoarea.

Iar banii pe care îi are o destinație precisă. Este vorba despre educația fiicei sale care pare mai importantă decât orice alt lucru. ” Ideea e că nu mai irosesc banii pe așa ceva. Apoi, am casă, am masă, am mașină și banii pe care îi strâng, îi strâng pentru educația fiicei mele.

Ca să facă mai mult bine decât am putut eu, asta îmi doresc”, a mai spus ea. Fiica ei, studiază în acest moment în America. Din punct de vedere financiar, aceasta este susținută și de tatăl ei, Ștefan Bănică