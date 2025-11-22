Andreea Marin s-a reinventat. Imagini de senzație cu prezentatoarea

Andreea Marin a făcut o ședință foto înainte de a merge să prezinte o gală, iar de această dată nu s-a ferit să își afișeze decolteul. Prezentatoarea pare să fie într-una dintre cele mai bune perioade ale vieții ei.

Prezentatoarea a postat pe paginile de socializare mai multe imagini cu ea și cu pregătirile făcute înainte de a prezenta o gală. Aceasta are o rochie aurie care îi pune în evidență formele perfecte.

Mai ales că în ultima perioadă, Andreea Marin a slăbit considerabil, așa că orice rochie se așază turnată pe ea. De altfel, prezentatoarea și-a lăudat echipa.

”În spatele unui om de media care se respectă și, totodată, își respectă publicul, stă și efortul propriu de a se menține într-o formă bună, dar și o echipă de oameni talentați și dedicați meseriei lor.

Înainte de a mă urca pe o scenă de gală, așa cum se întâmplă în această seară, sau înainte de a mă așeza în fața camerelor de fotografiat ori de filmat, mă las pe mâinile pricepute ale acestor oameni pasionați”, a spus ea pe o pagină de socializare.

Andreea Marin pare să fie mult mai în formă de când s-a despărțit de fostul ei partener. Deși la început părea să fie o decizie nu neapărat dorită de prezentatoare, iată că în cele din urmă se demonstrează a fi cea mai bună. Așa se face că de atunci, Andreea Marin a slăbit considerabil și se ocupă foarte mult de cariera ei.

Este mereu prezentă la gale și evenimente și pare să strălucească pe zi ce trece mai mult. Pe de altă parte și faptul că fiica ei a plecat în America probabil că a îndemnat-o să se concentreze mai mult pe carieră. Dar se pare că acest lucru îi priește de minune.