Andreea Marin, declarație de dragoste. Cine este persoana către care își îndreaptă toată iubirea

Andreea Marin. Sursă foto: Facebook
Andreea Marin este în culmea fericirii în aceste zile, mai ales că fiica ei s-a întors acasă într-o scurtă vacanță. Drept urmare, fosta prezentatoare i-a adresat o postare înduioșătoare.

Andreea Marin, din nou fericită

Fosta zână a surprizelor a primit-o acasă cu brațele deschise pe fiica ei, care a venit în vacanță din America. ”Binecuvântare. Sau… adevărata fericire. De multe ori am primit sau mi-am pus întrebarea: ce e fericirea pentru mine? Cum arată și cum se simte ziua aceea rară, perfectă, în inima mea? Ca în aceste ultime 3 zile, acesta e răspunsul. Sunt recunoscătoare.

Andreea Marin și Violeta

Andreea Marin și Violeta. Sursa foto: Facebook

După luni de zile de dor, am fost din nou împreună. I-am mirosit părul fără ca ea să știe, prin somn. Am îmbrățișat-o de 100 ori. I-am sărutat obrajii. M-a strigat de nenumărate ori, când aveam ceva de făcut în altă încăpere: “Mami?” Crezând că pot fi de ajutor, răspundeam pe loc. Și același mesaj, ca un dar, repetat neobosit, cu drag: “Voiam doar să-ți spun că te iubesc !” Nu, nu m-am săturat să aud aceleași cuvinte- balsam pentru inima mea”, a scris Andreea Marin.

”Sunt doar mamă”

Rămasă fără mamă la o vârstă fragedă, fosta prezentatoare se declară fericită. ”Să ascult dorul și să simt iubirea din ele. În acest punct, nu sunt puternică. Sunt doar … mamă. Mulțumesc pentru dar, copilul meu! Drum bun, să fii protejată!

Și să revii om mare, căci între timp, vei împlini 18 ani! Nu știu când a trecut vremea, dar e mereu atât de frumos să fiu…mama ta! Și așa voi rămâne. E rolul cu adevărat minunat din viața mea”, a încheiat aceasta.

Singură, dar liniștită

Chiar dacă fiica ei s-a întors în State, Andreea Marin rămâne cu diferite proiecte pe care le desfășoară aici în țară. La acest moment, fosta zână a surprizelor nu mai are vreun partener alături de care să își împartă traiul. Cu toate acestea, nici nu pare să mai ducă lipsa unui astfel de parteneriat.

