Cum a fost păcălit Becali cu Koljic. Dezvăluiri de la Rapid

Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului Rapid, a oferit informații despre transferul atacantului bosniac Elvir Koljic. Inițial, jucătorul a fost aproape de un transfer la FCSB, însă Rapid a intervenit joi și a reușit să schimbe mutarea.

Elvir Koljic, de la FCSB la Rapid

Deși Elvir Koljic a făcut vizite medicale și la FCSB, în cele din urmă a semnat un contract cu Rapid, valabil pentru un an și jumătate. Oferta FCSB prevedea un acord pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un an și jumătate.

Atacantul bosniac a fost supus unei evaluări medicale detaliate la FCSB, din cauza accidentărilor suferite în ultimii ani. Victor Angelescu a spus că nu Koljic nu a avut probleme la vizita medicală făcută la Rapid și că vineri urmează să realizeze analize suplimentare.

Angelescu: Am aflat că s-au împotmolit negocierile între jucător și FCSB

„Avem nevoie de atacant. Burmaz nu va fi apt una sau două săptămâni, aveam nevoie de atacant. Rămâneam în doar un atacant, am căutat o variantă rapidă. Am aflat că s-au împotmolit negocierile între jucător și FCSB. Am trimis o ofertă către Craiova, ne-am înțeles cu clubul și jucătorul și chiar în seara asta (n.r. - joi seară) am semnat.

Sperăm să fie sănătos, dacă a avut accidentări nu înseamnă că va mai avea. Dacă e bine fizic, e unul dintre cei mai buni atacanți din campionat. Sperăm să rămână sănătos”, a declarat Angelescu.

El a adăugat că sportivul mai are câteva vizite la medic și nu ar considera că ar mai putea avea probleme.

„Avem și niște clauze privind accidentările. Sunt șanse zero să nu treacă toate examenele medicale. Nu am avut discuții mai devreme de ziua de azi. Are contract un an și jumătate, cu opțiune de prelungire”, a încheiat finanțatorul echiepi Rapid, la „Digi Sport Special”.