Cum a apărut Ski Dubai: muntele de zăpadă din Mall of the Emirates

Ski Dubai este una dintre cele mai spectaculoase atracții din Dubai și primul resort de schi indoor din Emiratele Arabe Unite. Situat în inima celebrului Mall of the Emirates, acest complex aduce iarna în mijlocul deșertului, oferind vizitatorilor experiențe de schi, snowboarding și distracție pe zăpadă, chiar și când temperaturile din exterior depășesc 40 °C, potrivit paginii oficiale.

Deschis în noiembrie 2005, odată cu inaugurarea mall-ului, Ski Dubai a fost gândit ca un proiect revoluționar. Grupul Majid Al Futtaim, dezvoltatorul complexului, și-a propus să creeze o experiență unică pentru vizitatori, care să combine shopping-ul cu aventura sporturilor de iarnă, într-un climat controlat.

Ideea părea improbabilă la momentul respectiv, dar a fost realizată printr-o tehnologie de răcire de ultimă generație și sisteme de izolație performante.

Complexul acoperă aproximativ 22.500 de metri pătrați și menține o temperatură constantă între −1 °C și −2 °C. Noaptea, temperaturile pot scădea chiar până la −7 °C pentru a genera zăpadă proaspătă, oferind senzația autentică a iernii. În interior, vizitatorii găsesc un „munte” artificial de 85 de metri, echivalentul unei clădiri de 25 de etaje, cu cinci pârtii de diferite grade de dificultate.

Cea mai lungă panta măsoară aproximativ 400 de metri, iar una dintre ele este recunoscută ca primul traseu indoor de tip black diamond din lume, special conceput pentru schiorii experimentați.

Pentru familii și începători, Snow Park-ul de 3.000 de metri pătrați reprezintă locul ideal pentru distracție pe zăpadă. Aici pot fi găsite sănii, tobogane, o peșteră de gheață, turnuri de cățărat și jocuri cu bulgări de zăpadă gigantici. Zona a fost gândită pentru a oferi experiențe sigure și distractive pentru copii, dar și pentru adulți care doresc să se joace în zăpadă fără echipament de schi.

Un element care a captat atenția publicului internațional este prezența pinguinilor gentoo și king, aduși în 2012. Aceștia trăiesc într-un habitat artificial special construit, cu piscine și zone tematice care imită mediul lor natural. Vizitatorii pot rezerva sesiuni de întâlnire cu pinguinii, o experiență inedită pentru o destinație aflată în mijlocul deșertului.

Ski Dubai nu este doar un loc de distracție, ci și un centru de antrenament pentru sporturi de iarnă. Sportivi locali și internaționali folosesc facilitățile pentru pregătire atunci când condițiile exterioare nu permit accesul la pârtii naturale. În plus, competițiile și evenimentele tematice precum „Snow Run” adaugă un plus de atracție pentru vizitatori.

Complexul oferă și lecții de schi și snowboard pentru toate vârstele, inclusiv pentru începători, iar echipamentul complet — schiuri, snowboard, cizme, haine groase și căști — este de obicei inclus în prețul biletului. Aceasta face ca Ski Dubai să fie accesibil tuturor, indiferent de experiență.

Proiectul a fost realizat de compania internațională Acer Snowmec, specializată în centre de schi indoor și tehnologii pentru zăpadă artificială. Aceeași firmă a creat unele dintre cele mai mari pârtii indoor din lume, oferind expertiză tehnică și know-how pentru ca Ski Dubai să funcționeze perfect în orice anotimp.

Pe lângă componenta sportivă, Ski Dubai reprezintă un simbol al viziunii moderne a Dubaiului, unde limitele climatice sunt transformate în experiențe turistice spectaculoase. Complexul a fost premiat la nivel internațional, primind în 2007 Premiul Thea pentru realizări remarcabile în divertisment tematic, recunoscând astfel inovația tehnologică și impactul său cultural.

Astăzi, aproape două decenii după deschiderea sa, Ski Dubai rămâne o atracție iconică, vizitată anual de milioane de turiști și localnici.