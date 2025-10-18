Culoarea-vedetă în bucătării anul acesta. Rozul în cele mai rafinate nuanțe

Percepută ca o alegere cromatică îndrăzneață și neobișnuită, culoarea roz câștigă tot mai mult teren în designul bucătăriilor moderne. Departe de a mai fi un accent excentric, rozul devine acum o opțiune tot mai populară pentru mobilier, pereți, blaturi sau chiar podele, aducând un suflu proaspăt în încăperea considerată adesea doar funcțională, scrie jurnalista Hannah Coates, expertă în bricolaj și interioare, în articolul publicat de telegraph.co.uk.

Interesul crescut pentru această paletă se reflectă clar și în tendințele online, căutările pentru „bucătărie roz” au explodat cu 200% în ultimele 12 luni, potrivit datelor Google.

Răspunsul industriei nu a întârziat: branduri cunoscute precum Wickes au introdus în ofertă primele game de bucătării roz. Bucătăria, cândva definită prin nuanțe neutre, devine astăzi un spațiu de exprimare personală și creativitate, iar rozul pare să fie noul protagonist în această transformare.

Designerul Rose Hanson remarcă o schimbare de atitudine în rândul clienților săi, care devin tot mai deschiși să experimenteze cu nuanțele din bucătărie. Spațiul nu mai este doar un loc funcțional, ci a căpătat un rol central în socializarea cu musafirii.

„Oamenii își doresc interioare care să fie cu adevărat personale și să impresioneze de la prima vedere””, explică ea. În acest context, Hanson este de părere că popularitatea culorii roz nu este doar un trend efemer, ci o alegere care va rămâne relevantă în designul interior.

Rozul, adesea asociat cu delicatețea sau feminitatea, își face tot mai mult loc în spații neașteptate din locuință – inclusiv în bucătărie. Paleta de roz disponibilă astăzi este surprinzător de vastă, de la tonuri pudrate și pastelate, până la nuanțe saturate ori chiar teracotă subtilă.

Designerul de interioare Åsa Copparstad subliniază că rozul se integrează cu ușurință într-o gamă largă de combinații cromatice, inclusiv cu tonuri neașteptate, precum roșul, dacă sunt alese cu grijă. Mai mult, rozul completează armonios materialele naturale precum lemnul sau marmura, ceea ce îl face ideal pentru finisaje și mobilier de bucătărie.

Pentru Helen Parker, directoarea de creație a brandului britanic deVol, farmecul rozului stă tocmai în imprevizibilitatea lui. Ea consideră că această culoare aduce un element surpriză care dinamizează spațiul, dar avertizează că impactul final depinde mult de tonul ales. Nuanțele pudrate de tencuială, de exemplu, sunt populare în decorul pereților și pot adăuga profunzime și lumină mobilierului.

În combinație cu texturi bine alese, rozul își pierde conotațiile clasice și devine aproape neutru, o prezență subtilă, dar plină de personalitate. Astfel, rozul nu este doar o alegere îndrăzneață pentru bucătărie, ci și una rafinată, care adaugă caracter fără să domine vizual spațiul, a explicat Helen Parker.

Rozul poate aduce căldură și rafinament unei bucătării, dar alegerea nuanței potrivite face diferența dintre un spațiu elegant și unul excesiv de dulceag. Totul ține de subtilitatea tonului ales, avertizează designerul de interior Alice Gaskell. Potrivit acesteia, un roz nepotrivit poate vira ușor spre tonuri prea intense sau cu subtonuri nedorite de violet ori portocaliu.

Sunt recomandate tonurile de roz prăfuit, estompat sau cu tente pământii. Acestea sunt versatile, se comportă bine atât în lumină naturală, cât și artificială și se combină armonios cu o paletă largă de culori.

Materialele naturale precum lemnul, marmura sau ratanul se dovedesc a fi aliați de încredere ai rozului, aducând un echilibru vizual plăcut. În paleta cromatică, tonurile calde de muștar, maro și nuanțele toamnei se îmbină firesc cu rozul, accentuându-i căldura. Pe de altă parte, alburile și griurile reci pot conferi un aer modern și proaspăt, explică designerul Gaskell.

„Testează fiecare culoare în lumini diferite, pe parcursul zilei. Nu te grăbi cu deciziile, nuanțele pot arăta complet diferit dimineața față de seară”, recomandă Gaskell.

În locul pieselor de mobilier, designerii recomandă abordări rafinate, precum blaturile și plăcile ceramice cu tonuri calde de roz. Un exemplu inspirat este marmura Rosalina cu finisaj mat, aleasă frecvent pentru blaturi sau suporturi.

„Textura naturală și venele fine scot în evidență nuanțele de roz, adăugând un aer autentic al încăperii,” explică designerul Hanson. Pentru un impact vizual delicat, plăcile decorative folosite în bucătărie pot aduce acel accent modern și sofisticat.

De asemenea, accesoriile mici pot juca un rol important: butoni și mânere pentru dulapuri pot da o notă modernă. Iar în categoria textilelor, de la abajururi și fețe de masă, până la perdele sau covoare, rozul poate adăuga un strop de prospețime fără să încarce decorul.