Cu câte vagoane de aur a plecat de fapt Regele Mihai din țară: A avut patru valize

Controversa legat de vagoanele de aur pe care Regele Mihai le-ar fi scos din țară pare să se lămurească. Cătălin Oprișan spune că pe imagini se vede clar cu ce a plecat atunci familia regală.

Cătălin Oprișan a explicat că și-a cumpărat acces pentru a vedea imaginile din 1947, atunci când a fost forțat să abdice. ”De Regele Mihai nu prea ai ce să comentezi. Povestea aia cu 17 vagoane de aur, am găsit filmele pe British Patte. Erau doar patru valize. Am pus filmul la ‘Neața.

Eu, nu marele istoric. Am intrat pe platformă, mi-am făcut abonament și scrie acolo: Regele Mihai, plecând în decembrie-ianuarie din România. Și se vede clar: are patru valize”, a spus jurnalistul.

De asemenea, acesta a și comentat pe marginea situației. ”Eu și-l văd pe regele Mihai cu un cutter mititel tăind pe lângă ramă tablourile. Scuipând făcând sul și cu mama lui și cu toată suita, făcând asta. Nu există, sunteți nebuni?! Comuniștii erau în țară din 45 cu toate nebuniile.

Nu era ca și cum l-ar fi lăsat să iasă cu 17 vagoane. A plecat cu patru valize și apoi s-a apucat să repare mașini la Versoix și pe unde s-a cazat să supraviețuiască că nu avea bani”, a mai explicat el.

În 1947, Regele a fost obligat să abdice. Comuniștii au amenințat atunci că dacă nu face acest lucru, atunci vor împușca mai mulți studenți care se aflau în arest.

Drept urmare, regele a preferat calea exilului, iar în acel moment a fost abolită și Monarhia. Iar ulterior a fost instaurat regimul comunist și proclamată Republica Populară România. Regele Mihai I s-a întors în țară după Revoluție, dar primele tentative s-au soldat cu eșecuri. Asta pentru că regimul Iliescu nu i-a permis intrarea în țară. În 1997, regele a putut să intre din nou în România.