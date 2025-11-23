Cum l-a speriat Capitala Moldovei pe dictatorul Ceaușescu

Anul 1989 era anul Congresului XIV al PCR. Congresul a avut loc în perioada 20-25 noiembrie 1989. Peste fix o lună, Nicolae Ceaușescu sfârșea executat într-o unitate militară din Târgoviște.

Iașul fusese județul unde, la un moment dat, prim-secretar la Iași, în perioada 1974-1979. A fost cam prima lui alungare din Olimpul comunist, pentru că plecase de la „Centru”. Nu se știe de ce, dar Nicolae Ceaușescu a ales să deschidă anul școlar la Iași, în 13-14 septembrie 1989. Privind retrospectiv, sunt unele aspecte care arată că locul nu a fost ales întâmplător...

Pentru Ceaușescu, Iașul era, evident, un câmp tactic în care analiza acțiunile spionajului sovietic. Situația de la Brașov din 1987, fusese pusă pe seama unor acțiuni occidentale, dată fiind mediatizarea intensă de la Europa Liberă. Așa se face că Securitatea a ordonat să fie totul bine. Nu putea să fie și asta l-a speriat pe Ceaușescu.

În primul rând, presa locală ieșeană a fost crunt dezinformată despre modul în care Ceaușescu va sosi la Iași. S-a spus că va veni cu trenul, elicopterul sau avionul. Metoda nu era nouă. Stalin însuși când părăsea Moscova să meargă la Soci, în concediu avea ales între două trenuri blindate, care se organizau în același timp, pentru două rute diferite. Nu se știa care va fi ruta, decât în ultima zi. În plus, exista și o motonavă, dacă se alegea calea mixtă, tren și călătorie pe apă, în locul celei directe.

Vizita urma să includă obiective industriale din Pașcani și Iași, CUG, Nicolina etc. În plus, urmau să fie vizitate ferme (Movileni) și, bineînțeles, urma să se asiste la deschiderea anului școlar, dar să aibă loc și o conferință la un cunoscut complex studențesc din Iași. Vizita era programată pentru miercuri și joi, 13-14 septembrie 1989.

De-a lungul vizitei, au fost și sincope. Se știa că erau oameni care doreau să ofere petiții scrise, liderului suprem. Așa se face că Securitatea lăsase supapa deschisă, adică se știau agenții care le puteau prelua. Un cetățean a ajuns însă așa de aproape de Ceaușescu, încât au intervenit cadrele din garda prezidențială. Scrisoarea a ajuns în mâinile Elenei Ceaușescu, aceasta părând îngrozită chiar.

Mașina folosită pentru vizita de la Iași trebuia să fie păzită în acea noapte. S-a ales o locație secretă. S-a pus problema cine va păzi, trupele de Securitate sau garda prezidențială. Pe un grup de Facebook al unor foști militari în termen (este o informație citită „la prima mână”, cum se zice, alte detalii sau confirmări nu au fost prezentate, deși postarea a avut comentarii), un fost militar a povestit cum a ajuns să păzeazcă mașina prezidențială fără voia lui.

Militarul urma să aibă permisie, făcea parte dintr-o subunitate de transport corespondență specială. Superiorul direct i-a comunicat că permisia se suspenda iar el și câțiva militari urmau să formeze o grupă operativă pentru o misiune de „grad 0”. Militarii au fost preluați de un ofițer care a dat ordin unor subordonați care-l însoțeau să le ofere muniție, militarilor de la poșta specială, care veniseră cu armamentul din dotare (pistoale mitralieră). Ei au fost duși în spațiul unde era „mașina prezidențială”. Militarii au aflat că „ei erau de încredere”. Asadar, se temea Ceaușescu de Securitate?

Se știe că dictatorul obișnuia să și vâneze. Martorii spun că în județul Iași, era una din rezervațiile de cerbi cele mai cunoscute (Pădurea Dobrovăț), Ceaușescu preferând să admire cerbii. De aceea, a dorit să meargă cu responsabilii locali și cu o mică gardă să vadă rezervația. Vânătoarea nu a avut loc pentru că deși se stabiliseră standurile, niște focuri de armă trase de unde nu se aștepta nimeni, l-au cam speriat pe Ceaușescu. În plus, pe drumul de întoarcere, fiind deja noapte, inginerul silvic responsabil a uitat drumul și a încercat să se folosească de o lanternă pe care o aprindea și o stingea alternativ. Unul dintre cei ce asigurau paza a interpretat gestul ca semnal pentru un posibil atentat și chiar l-a amenințat cu arma pe inginer că îl împușcă. Până la urmă, s-a ajuns cu bine la cabană.

Pe 14 septembrie 1989, Ceaușescu a salutat elevii din mai multe centre școlare, reuniți la Liceul Industrial Victoria, apoi a fost la Facultatea de Chimie, pentru a ține discursul inaugural la Județeana de partid. Nu s-a mai dus să țină conferința din oraș, de la Complexul Studențesc Tudor Vladimirescu, deși ea fusese organizată și anunțată cu surle de prim-secretara de partid Maria Ghițulică.

Pe scurt, Ceaușescu a plecat îngândurat. Îl aștepta Congresul XIV, dar începuse să se teamă tot mai mult. Peste exact trei luni, pe 14 decembrie, la Iași a fost o tentativă de protest de mase contra lui Ceaușescu. Securitatea a fost pe fază. Însă, pe 16 decembrie 1989, la Timișoara a început sfârșitul pentru dictator și regimul lui.