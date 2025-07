CSM reacționează după declarațiile lui Ilie Bolojan: Neadevăruri

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis miercuri, 10 iulie, un comunicat de presă prin care critică afirmațiile recente făcute în spațiul public cu privire la veniturile și pensiile procurorilor și judecătorilor.

CSM reclamă faptul că sunt prezentate doar veniturile maxime din sistem, respectiv ale magistraților cu cele mai înalte funcții și vechime, fără a se reflecta realitatea din sistemul judiciar.

Secția de procurori a CSM precizează că dintre cei 2.284 de procurori activi din România, peste 900 (aproximativ 39%) sunt salarizați cu sume nete între 10.400 lei și 12.954 lei lunar.

Procurorii din parchetele superioare, precum Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pot ajunge la venituri între 18.000 lei și 25.000 lei net, însă aceștia reprezintă o minoritate.

CSM susține că doar circa 5.000 dintre cele peste 215.000 de pensii de serviciu din România aparțin magistraților, ceea ce înseamnă un procent de maximum 4% din total.

Instituția mai atrage atenția asupra modificărilor frecvente ale legislației privind statutul magistraților și pensiile de serviciu. În ultimii 7 ani, Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor a fost modificată de trei ori, iar legislația pensiilor de patru ori, ultima în 2023, pentru închiderea jalonului PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, că a fost surprins să constate, în perioada în care a ocupat interimar funcția de președinte al României, că vârsta medie de pensionare în sistemul judiciar este 48 de ani.

„Am văzut asta în cele trei luni de zile cât am fost preşedinte interimar, când am semnat pensionările. Am rămas surprins, pentru că nu ştiam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani şi am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale şi le vom corecta.”