Criză energetică în Ucraina. Zeci de mii de locuințe fără electricitate

Criză energetică în Ucraina. În urma repetatelor atacuri asupra rețelei energetice ucrainene, autoritățile de la Kiev au anunțat că nu mai pot implementa întreruperile programate de electricitate în mai multe zone din capitală și din regiunile Kiev și Odesa. Decizia vine după ce pagubele provocate de loviturile rusești s-au dovedit mai extinse decât se estimase inițial.

Ministerul ucrainean al Energiei a transmis că deteriorarea instalațiilor face imposibilă revenirea la programul obișnuit de pene de curent planificate, folosit anterior pentru a gestiona presiunea asupra rețelei electrice. Situația afectează în special malul estic al Kievului, anumite districte din regiunea Kiev, dar și mai multe zone din regiunea Odesa.

Experții subliniază că aceste întreruperi programate sunt esențiale în perioadele de iarnă, pentru a asigura funcționarea sistemului energetic în contextul bombardamentelor constante. În mod normal, autoritățile ucrainene opresc electricitatea pe rând în diferite sectoare pentru a preveni supraîncărcarea rețelei, dar amploarea recentelor distrugeri a făcut ca această strategie să nu mai poată fi aplicată.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Olha Iuhimciuk, a declarat că unele unități energetice au fost ținta unor atacuri repetate în ultimele săptămâni. „Fiecare intervenție de reparare necesită timp și resurse considerabile. Gravitatea daunelor variază semnificativ de la o regiune la alta”, a explicat oficialul.

Compania DTEK a precizat că penele de curent din regiunea Odesa sunt rezultatul bombardamentelor desfășurate între lunile octombrie și decembrie, în timp ce problemele din regiunea Kiev au fost amplificate de un atac asupra instalațiilor energetice de pe 27 decembrie.

În districtul Vîșhorod, unul dintre cele mai afectate, aproximativ 9.000 de gospodării erau încă fără electricitate în dimineața zilei de azi, afectând locuințe, dar și alimentarea cu apă sau căldură.

Situația survine pe fondul intensificării atacurilor asupra sectorului energetic odată cu venirea sezonului rece, crescând vulnerabilitatea populației.

Locuitorii din zonele afectate rămân astfel fără electricitate pentru perioade nedeterminate, până la finalizarea lucrărilor de reparație de urgență, în condițiile în care infrastructura continuă să fie ținta bombardamentelor strategice.