Criză energetică în stânga Nistrului. Restricții la gaz și electricitate

Republica Moldova. Regiunea transnistreană a decis instituirea unui „regim de economisire a gazului” începând cu 2 octombrie, pentru o perioadă de zece zile. Măsura presupune ca gazele naturale să fie distribuite exclusiv pentru consumul casnic și pentru producerea energiei electrice destinate locuințelor, anunță așa-zisul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik.

„Gazul suficient pentru toate nevoile regiunii va fi livrat peste o săptămână și jumătate. În această perioadă, restricțiile sunt inevitabile, însă populația, școlile, spitalele și întreprinderile vitale nu vor fi afectate”, a declarat Obolonik.

Oficialul a precizat că aceste măsuri sunt „temporare” și au fost dictate de „circumstanțe externe nefavorabile” și de „necesitatea restabilirii ajutorului financiar din partea Rusiei”.

Regimul separatist de la Tiraspol a prelungit, la începutul lunii august, starea excepțională în economie, instituită la sfârșitul anului 2024. Așa-numitul soviet suprem a aprobat atunci un pretins decret al liderului Vadim Krasnoselski, prin care a fost menținut cadrul juridic de austeritate.

Starea excepțională a fost justificată prin „criza economică gravă” cauzată de reducerea și apoi sistarea livrărilor de gaze rusești. Potrivit administrației locale, situația a generat un dezechilibru bugetar major, ceea ce a impus reducerea cheltuielilor și plata salariilor în sectorul bugetar în două tranșe, din iulie 2025 până la sfârșitul anului curent.

Livrările directe de gaze rusești către regiunea transnistreană au fost sistate complet în ianuarie 2025. În urma crizei, Chișinăul a permis, în februarie, tranzitul unor volume de gaze către stânga Nistrului, printr-un contract între Moldovagaz și un trader european, sprijinit financiar de un grant de 20 de milioane de euro din partea Uniunii Europene.

Deși această schemă a oferit o gură de oxigen, administrația de la Tiraspol a refuzat ulterior un nou sprijin european de 60 de milioane de euro. În schimb, a acceptat gaze furnizate de o companie din Ungaria și finanțate printr-o firmă din Dubai.

Această decizie a permis repornirea unei părți a industriei grele din regiune, în pofida promisiunilor anterioare că gazele vor fi rezervate doar pentru populație.

În lipsa sprijinului constant din partea Moscovei, Transnistria se confruntă cu o criză multiplă. Resurse energetice insuficiente, lipsă de lichidități și scăderea veniturilor la buget. Pretinsele autorități locale afirmă că măsurile de economisire sunt inevitabile până la reluarea „asistenței financiare rusești”, în timp ce locuitorii regiunii resimt direct efectele economice și sociale ale blocajului.