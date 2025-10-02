Igor Grosu la București: „Moscova nu se va resemna. Doar prin cooperare cu România și UE putem contracara propaganda Kremlinului”

Republica Moldova. Moscova nu va renunța la influența în regiune, iar dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, într-un interviu pentru Digi24. Oficialul a avertizat că Rusia nu se va resemna după înfrângerea forțelor pro-Kremlin în alegeri și că strategia Moscovei va continua sub alte forme.

„Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a avut mereu imixiuni. Să nu ne gândim că odată ce Kremlinul a pierdut, se va opri. Probabil se vor replia și își vor recalibra strategiile. De aceea trebuie să fim vigilenți”, a subliniat Grosu.

În cadrul vizitei oficiale la București, Igor Grosu s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria și a transmis că noua majoritate proeuropeană din Parlamentul de la Chișinău are obligația să accelereze reformele și proiectele bilaterale.

„Trebuie să ne mișcăm repede, ca cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să simtă avantajele integrării europene. Doar într-o stabilitate politică putem construi proiecte durabile. Avem nevoie de investiții românești în Republica Moldova, dar și să aducem înapoi companiile moldovenești care au trecut Prutul”, a spus Grosu.

Președintele Parlamentului a atras atenția că războiul hibrid nu se limitează la Republica Moldova.

„Aveți și în România actori politici care participă la acest proces de dezinformare. I-am văzut în campanie și după. De aceea e nevoie de o cooperare foarte bună între Chișinău, București și UE”, a menționat liderul PAS.

Igor Grosu a reafirmat că reformele, mai ales în domeniul justiției, nu vor fi oprite. „Evaluarea externă a judecătorilor va continua. Totul depinde de curățarea justiției. Dacă ai un sistem funcțional, care aplică legea, descurajezi corupția și manipulatorii. Investitorii trebuie să aibă certitudinea că sunt protejați”, a subliniat acesta.

Noua majoritate parlamentară va adopta bugetul și va accelera agenda europeană în următoarele săptămâni. „Ținta noastră este clară: aderarea la UE în 2028”, a precizat Grosu.

Oficialul moldovean a vorbit și despre interconectările energetice: „Finalizăm interconexiunea Isaccea–Vulcănești–Chișinău, care ne va pune la adăpost. Nu vom mai fi șantajați cu electricitatea, iar pe partea gazelor suntem deja asigurați. Avem și o veste bună din partea Americii: o nouă interconexiune Gutinaș–Strășeni.”

El a enumerat proiectele bilaterale de infrastructură, agricultură, mediu și sănătate: poduri, șosele, căi ferate, programe de împădurire, spitale și școli moderne.

Referindu-se la intensificarea atacurilor cu drone rusești, Igor Grosu a subliniat necesitatea unor investiții consistente în apărare și tehnologii de monitorizare. El a avertizat că, în lipsa unei acțiuni comune a statelor europene, situația ar putea deveni complicată. În viziunea sa, Rusia rămâne, prin întreaga sa istorie, o țară a expansiunii și agresiunii, iar răspunsul comunității internaționale trebuie să fie unul proporțional cu amenințarea.