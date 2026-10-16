Sezonul gripal 2026-2027 debutează cu o cerere crescută pentru imunizare, dar și cu primele semnale de alarmă din partea autorităților medicale. În timp ce stocurile pentru anumite categorii de populație se apropie de epuizare, Institutul Național de Sănătate Publicăhttps://insp.gov.ro/ confirmă deja prima victimă din acest an.

Ministerul Sănătății a clarificat stadiul aprovizionării la nivel național, arătând că există patru seruri autorizate pentru protecția populației. Produsele destinate categoriilor vulnerabile, cum sunt copiii, adolescenții și persoanele în vârstă, se găsesc în prezent în cantități suficiente.

”Coform informaţiilor furnizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate şi prezente pe piaţă 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere. Primele cantităţi din toate aceste produse au fost distribuite la nivel naţional în a doua jumătate a lunii septembrie”, anunţă Ministerul Sănătăţii.

În privința celorlalte două seruri injectabile utilizate pe scară largă, cererea din prima lună a epuizat aproape complet prima tranșă distribuită în farmacii. Reprezentanții instituției precizează că din aceste variante mai există în rețeaua comercială doar aproximativ 45.000 de doze la nivelul întregii țări.

”În ceea ce priveşte celelalte două vaccinuri injectabile (Vaxigrip şi Influvac), cantităţile livrate în septembrie au fost consumate în cea mai mare parte. În prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din ţară, însumând aproximativ 45.000 de doze din ambele produse (conform raportărilor de ieri). Menţionăm că farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, urmând circuitul obişnuit al oricărui medicament”, au transmis oficialii instituţiei citate.

Pentru a preveni blocarea campaniei de vaccinare, autoritățile au purtat discuții cu producătorii pentru devansarea livrărilor. Un nou lot consistent urmează să intre în țară începând cu săptămâna viitoare.

”Astfel, a doua tranşă de livrări va începe în cursul săptămânii viitoare, când vor fi distribuite la nivelul întregii ţări peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmate de alte 250.000 de doze din celălalt produs, ce vor deveni disponibile până la finalul lunii octombrie”, precizează Ministerul Sănătăţii.

Procesul de fabricație al serurilor imunizante impune un calendar strict, însă autoritățile dau asigurări că cantitățile rezervate României sunt mai mari decât cele din anul precedent.

”Pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantităţi superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toţi cei care doresc să se protejeze. Conform raportărilor centralizate, până la data de 11 octombrie s-au vaccinat deja 256.000 de persoane”, se mai arată în comunicatul citat.

Contextul aprovizionării devine cu atât mai important cu cât Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat deja primul deces cauzat de virusul gripal în acest sezon. Este vorba despre un bărbat de până în 65 de ani din județul Cluj, care suferea de comorbidități și nu fusese imunizat. În plus, raportările recente indică 201 cazuri de gripă clinică și 12 cazuri confirmate prin analize de laborator pe plan național.