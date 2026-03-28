Cristina Pucean are pretenții. Ce bancnote nu acceptă pentru dedicații

Celebra dansatoare Cristina Pucean a explicat la un podcast că nu acceptă bacnote de 10 lei date în bătaie de joc. Artista a spus clar și când consideră un astfel de gest bătaie de joc.

Dansatoarea a povestit că de-a lungul carierei i s-au oferit tot felul de sume atunci când dansează. ”Dacă cineva nu are bani, eu accept și un leu. Dar dacă tu scoți teancul și vrei să îmi arăți că ești șmecher dar tu îmi dai mie 10 lei înseamnă că eu în fața ta valorez 10 lei, la ce mai vii să îmi dai bani.

Asta e bătaie de joc și banii dați așa eu nu îi iau. Că unii vin pe șmecherie așa să se arate ei, păi la ce mai vii?”, a întrebat retoric artista.

Pe de altă parte, aceasta a explicat că dacă vine cineva la ea de bună credință și se vede că nu are bani, cel mai probabil îi ia ca mai apoi să îi dea omului respectiv înapoi . ”Dar dacă văd că vine un om și-mi dă și văd că nu are, îi iau și poate după îi dau și înapoi. Depinde de context”, a mai spus Cristina Pucean.

Cert este că meseria pe care și-a ales-o este cu adevărat una bănoasă. Artista a povestit că i s-a întâmplat să primească într-o noapte și 10.000 de euro. Iar în ultima perioadă a participat la evenimente cu zeci de mii de oameni.

Ultimul din această categorie a fost cel cu Azis, un artist bulgar care a cântat pe cel mai mare stadion din Bulgaria iar Cristina a dansat alături de el. Momentul a fost apreciat și de ambasadoarea României în Bulgaria care a felicitat-o pe româncă.