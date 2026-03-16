Câți bani a câștigat Cristina Pucean într-o noapte. Cea mai mare sumă obținută de dansatoare

Cristina Pucean a dezvăluit la un podcast care este cea mai mare sumă pe care a câștigat-o într-o noapte. Aceasta a explicat că banii i-au fost dați ei pentru că nu era alături de trupa ei.

Celebra dansatoare a povestit că cea mai mare sumă câștigată de ea a fost de 10.000 de euro. ”Am câștigat 10.000 de euro într-o noapte. Cea mai mare sumă. Cât privește tariful, variază. Depinde ce show își doresc oamenii, distanța și dacă oamenii vor să vin cu band-ul meu, cu dansatoare cu toboșari sau singură.

De multe ori oamenii mă aleg pe mine singură să nu mai plătească atât de mult că ei își doresc doar să apară Cristina”, a explicat artista.

De altfel, acum Cristina are un show complet, dar și banii ceruți sunt pe măsură. ”Prețurile sunt diferite, pentru nici dansatoarele mele nu vin gratis. Nu se compară show-ul meu cu cel în care le am alături pe colege. Îmi place mai mult, în momentul de față să am contextul cu fetele cu tobele, coregrafie învățată.

Show-ul poate dura cam 30 de minute. Dintr-o singură bucată. Dar la show unde am fost cu Azis, 10 minute. Eu singură dansez și tarifez o oră. Eu pot să dansez și pe Dj sau lângă un artist, sau pe melodiile mele aduse pe stick”, a mai spus Cristina.

Apariția lângă Azis a făcut furori în Bulgaria. Drept urmare a ajuns chiar și la urechile ambasadoarei românce de acolo. ”A doua seara m-a luat și m-a prezentat pe toată scena publicului.

A fost o altă mentalitate. Își doresc ca și tu să câștigi. Și plus de asta, că nu am spus asta. După primul eveniment am fost chemată de ambasadoarea României în Bulgaria, să mă felicite și să-mi spună că e mândră că am reprezentat România”, a mai explicat dansatoarea.