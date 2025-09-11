BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 

Și chiar dacă mereu v-am arătat zâmbetul meu în spatele scenei sunt doar un om. Cu bune și cu rele. Simt ca a venit momentul să iau o pauză, o pauză de la tot, nu pentru că renunț ci pentru că vreau să mă regăsesc. Și să mă întorc mult mai puternic pentru voi. Nu știu cat va dura, doar Dumnezeu știe.

Dar vă rog din toată inima mea, să mă înțelegeți. Și mă iubiți așa cum vă iubesc și eu pe voi. Tot ce fac , fac pentru voi și tot ce înseamnă BDLP vine din sufletul meu. BDLP e trăire, e iubire. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră, pentru fiecare mesaj, pemtru fiecare clipă în care ați fost lângă mine. Promit, ca mă voi întoarce cu inima plină și cu forțe noi. BDLP înseamnă iubire nu război”, a explicat artistul

În ultima perioadă acesta a fost implicat în mai multe situații complicate. Una dintre ele viza o petrecere alături de care a fost surprins cu o altă femeie decât Cristina Pucean , iubita lui oficială. Cert este ca din acel moment, lucrurile au părut că nu sunt tocmai în regulă pentru artist.

Pe de altă parte, din pricina unor întârzieri de avioane, acesta nu a mai apucat să ajungă la mai multe evenimente drept urmare și acest lucru a dăunat reputației lui. Iar pe fondul acestor probleme iată că manelistul a luat decizia de a se retrage cât este încă în glorie.